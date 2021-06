Wiepersdorf

Eine handgefertigte und -bemalte Bonbon-Dose begleitet Heiko Schäper seit Kindertagen und gehört für den inzwischen 53-Jährigen zu den wichtigen Dingen seines Lebens. Nicht so sehr die Eukalyptus-Bonbons, die seine Großeltern und später seine Eltern darin aufbewahrten, machen für Schäper die Dose zur süßen Erinnerung, sondern die Geschichte ihre Geschichte. „Die Dose ist mindestens so alt, wie es bei uns keinen Krieg gibt. Zusammen mit einer ebenfalls handgeschnitzten Schildkröte hat sie mein Großvater Erhard aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Dort haben sie damals sogar Schildkröten gegessen, um nicht zu verhungern“, erinnert sich Schäper an die Schilderungen, die er nie vergaß. So wie bei seinen Vorfahren, hat die Dose heute seinem Buffet einen Ehrenplatz.

Eröffnung mit Geige und Kontrabass

Schäper, der inzwischen in Wiepersdorf wohnt und als Lektor Gottesdienste hält und Vorsitzender des Gemeindekirchenrats ist, ist nur einer von vielen, die sich mit einem Fotos eines für sie besonders wichtigen Gegenstandes und der dazugehörigen Geschichte an der neuen Sommer-Ausstellung in der Wiepersdorfer Kirche beteiligen, die, musikalisch begleitet von der Geigerin Beate Klemens und der Kontrabassistin Anna Huhn am Sonntag um 10.30 Uhr im Rahmen eines Dank-Gottesdienstes eröffnet wird.

„5 x Danke – Gegenstände erzählen“ lautet der Titel der Schau, die in der bis zum Herbst jeden Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffneten Kirche besichtigt werden kann. „Insgesamt haben wir 48, von ihren Besitzern fotografierte Exponate“, freut sich Pfarrerin Lý Dang. „Die gezeigten Dinge machen uns bewusst, welche Reichtümer wir besitzen und werfen die Frage auf, ob man sich dessen immer bewusst ist und wie wir mit den oft selbstverständlich erscheinenden Dingen und der dazugehörigen Geschichte umgehen“, schildert die Theologin den Anspruch, den die Ausstellung hat.

Fünf Blickwinkel auf das Thema Danke-Sagen

Wie es der Titel bereits verrät, wird das Thema des Dankens an fünf Gebets-Stationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. So wichtig das Bewahren und Nicht-Vergessen auf der einen Seite ist, so wichtig ist oftmals auch das Loslassen-Können um im Wort- und im übertragenen Sinn Platz zu machen für Neues.

Mit Fotos von den wichtigen Dingen ihres Lebens beteiligten sich fast 50 Einwohner am Gelingen der Ausstellung. Quelle: Uwe Klemens

Angedacht ist deshalb, dass die Ausstellung im Laufe des Sommers um eine Art Tauschstation ergänzt wird. Gegenstände, die eine bestimmte Zeit lang zwar einmal wichtig waren, deren Bedeutung inzwischen aber verblasst ist, können hier dann, versehen mit ihrer dazugehörigen Geschichte, abgegeben werden und auf ein zweites Leben bei einem anderen Besitzer hoffen.

Lesen Sie auch Niederseefeld: Mit bunten Rädern zur Andacht

Die meisten nun als Foto gezeigten Dinge sind solche, deren Zeit noch nicht gekommen ist. Die Halskette und der Ehering des verstorbenen Partners, das geliebte Moped und alltägliche Haushaltsgegenstände haben noch immer ihren wichtigen Platz.

Von Uwe Klemens