Spannender Herbstpokal der Jugendfeuerwehr

Gölsdorf

Beim 21. Herbstpokal der Jugendfeuerwehren am Sonnabend in Gölsdorf wurde es wieder richtig spannend. Insgesamt 22 Mannschaften gingen an den Start und kämpften in der Disziplin Löschangriff Nass um die schnellste Zeit. Am Ende konnten sich in der Altersgruppe 10 bis 14 die Mädchen aus Zellendorf und die Jungen aus Oehna (hier im Bild) freuen.

Jugendmannschaft (Mädchen) aus Altes Lager beim 21. Herbstpokal in Gölsdorf. Quelle: Isabelle Richter

Bei den 15- bis 18-Jährigen siegten die Jungen aus Malterhausen und die Mädchen aus Altes Lager. Letztere wurden mit ihrer Zeit von 29,06 Sekunden sogar zur schnellsten Mannschaft gekürt. Für die Gastgeber aus Gölsdorf reichte die Zeit trotz kleiner Panne auch noch für einen Podiumsplatz. Sie belegten bei den Jungen (15 bis 18) Platz 3. Foto: Richter

Von Isabelle Richter