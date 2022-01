Sperenberg

Die Gemeinde Am Mellensee hat nun ein Corona-Testcenter. Im Ortsteil Sperenberg haben Susann und Mathias Blümel in der Karl Fiedler Straße am Montag ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnet.

Ortsvorsteher Dargo Porath überbrachte am Montag Blumen zum offiziellen Start des Corona Schnelltestzentrums in der Karl-Fiedler-Straße 3, gleich neben dem Post- und Paketshop und dem EDV-Shop. Denn das war bislang das eigentliche Geschäft des Paares. Susann Blümel aber ist ausgebildete Krankenschwester, ihr Mann Mathias war im Rettungsdienst tätig. Da lag es auf der Hand, dass Ortsvorsteher Porath irgendwann auf die beiden zugegangen ist, um eine Testmöglichkeit in Sperenberg zu schaffen.

Ladenlokal in Sperenberg genutzt

„Wir haben am Wochenende viele Touristen hier. Außerdem übernachten gerne Montagearbeiter bei uns im Ort“, sagt Porath. Der Bedarf für eine Teststelle ist also zweifelsohne da. Die nächsten Testmöglichkeiten gab es bislang in Zossen, Luckenwalde oder Ludwigsfelde.

„Wir sind zunächst davon ausgegangen, dass das DRK das vielleicht im Familienzentrum macht“, berichten übereinstimmend Porath und Mathias Blümel. Der einmalige Versuch des DRK sei leider daran gescheitert, dass es zu wenig Nachfrage bei gleichzeitig hohem Personalbedarf gegeben habe.

Die beruflichen Voraussetzungen des Paares, die Überredungskünste des Ortsvorstehers und ein leerstehendes Ladenlokal im eigenen Haus, das waren die Zutaten, die die Blümels dann dazu brachten, den Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufzunehmen. Dort bewarben sie sich für die Einrichtung einer Teststelle.

Terminvereinbarung in Sperenberg per Telefon

Obwohl die gesetzliche Frist für die Bewerbung längst abgelaufen war, stimmte das Gesundheitsamt in Luckenwalde schnell zu. Das Ladenlokal, in dem zuvor der EDV-Shop untergebracht war, war schnell hergerichtet und strahlt Seriösität aus, anders als viele Testzentren in größeren Städten, die auf die Schnelle aus dem Boden gestampft worden sind.

Seit einer Woche steht das Telefon im Sperenberger Schnelltestzentrum nicht mehr still. Von sechs Uhr früh bis abends um 20 Uhr ist es geöffnet – mit oder ohne Termin. „Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir aber eine vorherige Terminvereinbarung“, sagt Susann Blümel.

Labor holt täglich Proben in Sperenberg ab

Vorläufig liegt das Hauptaugenmerk der beiden auf Antigen-Schnelltests. PCR-Tests sollen folgen, sie gibt es aber nur mit Terminvergabe. „Wir warten aktuell noch auf die Genehmigung, PCR-Tests für begründete Verdachtsfälle zu machen.“ Also für die, die ein positives Antigen-Testergebnis hatten. „PCR-Tests für Urlauber können wir schon machen, aber die sind uns nicht so wichtig“, ergänzt Mathias Blümel.

Die Sperenberger arbeiten mit dem Berliner Labor Limbach zusammen, die jeden Mittag um 13 Uhr die Proben in Sperenberg abholen. Das war mit die größte Schwierigkeit: „Wir mussten erst mal ein Labor finden, denn die sind alle überlastet.“

Terminvereinbarung im Corona Schnelltestzentrum Sperenberg unter 03 37 03/69 65 95 von 6 bis 20 Uhr.

Von Udo Böhlefeld