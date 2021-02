Sperenberg

In wenigen Tagen wird die Ahorn-Apotheke in Sperenberg 100 Jahre alt: Am 1. März 1921 wurde das Haus mit der wahrlich ereignisreichen Geschichte eröffnet. Allerdings am „Maulaffenplatz“ mitten im Ort; an ihren jetzigen Standort Zossener Allee 11 zog sie erst drei Jahre später. Damals hieß sie schlicht Apotheke Sperenberg.

Telefonnummer 3 von Anfang an

Gerd Etzold, der heutige Inhaber und Leiter, erzählt, eines sei im ganzen Jahrhundert seither erhalten geblieben: „Die Ziffer 3 am Ende der Telefonnummer.“ 1921 hatte es mit der Fernsprechnummer 3 begonnen; „in der DDR wurde daraus die 203, und heute sind wird seit dem Mauerfall immer noch unter 7203 erreichbar.“

Zur Galerie Die Ahorn-Apotheke Sperenberg, eröffnet im Schatten des Militärs, feiert am 1. März 2021 Jubiläum. Hinter ihr liegt ein Jahrhundert vor allem mit Hilfe in Gesundheitsfragen, aber auch mit Familientragödien.

Warum bekam Sperenberg nach dem Ersten Weltkrieg eine neue Apotheke? In Kummersdorf-Gut nebenan avancierte der Schießplatz seit 1874 zur wichtigsten militärischen Erprobungseinrichtung in Deutschland, es folgte die Königlich-preußische Militäreisenbahn Berlin-Kummersdorf-Gut, und rundherum zogen mit immer mehr Militär auch immer mehr Menschen nach Rehagen, Sperenberg und in die anderen Orte. Im Gegensatz zu heute, wo jeder überall eine Apotheke eröffnen kann, gab es damals eine Ausschreibung. Den Zuschlag erhielt Heinrich Weiß, ein Apotheker aus Minden/Westfalen.

Mit ihm begann eine Apotheken-Geschichte, geprägt von erfolgreichen Jahrzehnten bis hin zu Familien-Tragödien. Apotheker Weiß geriet nicht lange nach seinem Start mit seiner Wirtin tätlich aneinander; nach einem Gerichtsverfahren und seiner Verurteilung musste er die Mieträume wieder verlassen und einen kostspieligen Neubau finanzieren, das heutige Apothekengebäude. Zudem verunglückte Friedrich Weiß, das einzige Kind der Familie und Pharmazie-Student, im Alter von 23 Jahren mit dem Fahrrad und starb.

Zwei Familien vergiftet

Ende 1943 pachtete Wilhelm Schultze, ein in Berlin ausgebombter Apotheker, das Sperenberger „Gesundheitshaus“. Allerdings musste er mit seiner Frau und den drei Kindern mit dem Ehepaar Weiß unter einem Dach leben. Doch das ging nicht gut, Streit und Reibereien waren an der Tagesordnung. Als 1945 die Rote Armee in Sperenberg einmarschierte, erlebte das Apotheken-Gebäude eine Tragödie: Doktor Schultze vergiftete seine drei Kinder, seine Frau und sich selbst mit Zyankali. Auch Ehepaar Weiß griff verzweifelt zu diesem damals in jeder Apotheke verfügbaren Gift und wählte den Freitod. In den Nachkriegswirren folgten ein Drogist und zwei Apotheker kurz nacheinander. Dann kam für fast 40 Jahre die über Sperenberg hinaus bekannte Legende Karl-Heinz Schulisch. Der spätere Heimatforscher, Ortschronist, Sammler, Archäologe, Illustrator, Poet, Wanderführer und Referent begann als Apotheker am 29. Dezember 1953, er leitete das Haus bis zu seiner Rente.

Pro Jahr 600.000 Pillen gedreht

Sein Nachfolger Gerd Etzold spricht mit Hochachtung von ihm: „Er prägte das Haus und machte es zu einer leistungsfähigen Apotheke. In Zeiten der Mangelwirtschaft war es seinem Talent und seiner erfinderischen Begabung zu verdanken, dass die Bevölkerung gut versorgt wurde.“ Etzold nennt Zahlen. Mit der heute im Schaufenster zu sehenden „Pillenpresse“ fertigten Schulisch und seine Helfer 600.000 Tabletten im Jahr; „und das, obwohl mit einer Schwenkarm-Bewegung immer nur zwei Tabletten gepresst werden konnten“, so Etzold. Zudem benannte Schulisch die „staatlich verwalteten Apotheke Sperenberg“ in „Ahorn“-Apotheke um.

Lesen Sie auch:

Der promovierte Apotheker Etzold arbeitete am Militär-Lazarett in Potsdam, als die Mauer fiel. Zwei Jahre blieb er noch in der Bundeswehr, dann kaufte er über die Treuhand zum 1. Januar 1992 die Ahorn-Apotheke in Sperenberg. Noch im selben Jahr zog er mit seiner Frau dorthin um. Er ließ das Gebäude sanieren, an dem so vieles so alt war. Und er freut sich noch heute als 77-Jähriger über sein Team: Pharmazie-Ingenieurin Annet Angerer, seine Stellvertreterin, über die beiden pharmazeutisch-technischen Assistentinnen Nicole Kuschinsky und Stefanie Nörenberg sowie über die pharmazeutische Assistentin Petra Bornmann. „Sie sind inzwischen auch Jahrzehnte hier und eine so eingespielte Truppe, dass ich mich im Alltag um fast nichts mehr kümmern muss“, erklärt er.

Noch immer angefertigt: Salben und Tropfen

Der freut sich, wenn er Kunden und Patienten beraten darf: „Ob Fußpilz, Darm- oder Hautprobleme – dann zu helfen, um Beschwerden los zu werden, das liegt mir, da fühle ich mich kompetent und gut ausgebildet.“ Noch immer bleibt er fachlich auf dem laufenden, und noch immer fertigen er und seine Mitarbeiterinnen etliches auch selbst an. „Pro Woche etwa acht Salben“, sagt er; „wir machen auch gern neue Sachen von Hand, zum Beispiel gegen schwerste Schmerzen auf Rezept Cannabis-Extrakte Patienten-gerecht zu Tropfen verarbeiten.“ Hinzu kommt alle 13 Tage ein Apotheken-Notdienst; an Werktagen beginnt der nach 18 Uhr, an Samstagen mittags und sonntags sind es 24 Stunden.

Gerd Etzold ahnt, dass Landapotheken im Osten aussterben: „Ein Apotheker muss ja ständig anwesend sein. Deshalb kann er allein sich nur selbst ausbeuten, oder er muss einen zweiten Apotheker haben. Doch wer zieht noch aufs Land, wo ihm die Infrastruktur einer Stadt fehlt?“ Am 1. März bekommen Kunden ein kleines Erinnerungspräsent. Und dem Ort wünscht Gerd Etzold vor allem eines: „Dass es wenigstens für weitere 100 Jahre in Sperenberg eine Apotheke gibt.“

Von Jutta Abromeit