Sperenberg

„Auch wenn heute der Feind ein anderer ist, auch wenn viele heute denken, einen Krieg gibt es nur noch in Form von Computerangriffen – die atomare Bedrohung ist nach wie vor hoch.“ Das sagte Maik Tscherwinka (UWG), der Gemeinderatsvorsitzende Am Mellensee, am Dienstag, einem der drei Weltfriedenstage im Jahr.

Einladung in Anne Frank Grundschule

Und er erklärte angesichts von Schießplatz und Versuchsanlagen für Fahrzeuge und Raketenforschung zur V2 unter Wernher von Braun: „Speziell die Ortsteile Sperenberg und Kummersdorf sind – wie vielleicht kein anderer Ort in Deutschland – von der militärischen Entwicklung, deren Folgen und Hinterlassenschaften geprägt.“ Diese Sätze sprach er in der Anne-Frank-Grundschule von Sperenberg. Dorthin hatte die Gemeinde als neues Mitglied der weltweiten Bewegung Mayors for Peace eingeladen. Anlass waren der 75. Jahrestag des Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima und Nagasaki sowie der 75. Jahrestag des Weltkriegsendes.

Anzeige

Am Mellensee war im November 2019 als zweite Kommune im Kreis Teltow-Fläming der Konferenz „Bürgermeister für den Frieden“ beigetreten, initiiert von Matsui Kazuma, dem Bürgermeister von Hiroshima, um gemeinsam für die weltweite Abschaffung von Atomwaffen zu kämpfen. Für die erste TF-Gemeinde Blankenfelde-Mahlow sprach als Gast Politikwissenschaftler Alexander Fröhlich in Sperenberg.

Weitere MAZ+ Artikel

Lilly-Ann Kessler liest aus Tagebuch-Eintragungen von Anne Frank. Quelle: Jutta Abromeit

Begonnen hatte der Abend mit der jüngsten Generation: Die elfjährige Lilly-Ann Kessler, Anne-Frank-Schülerin der sechsten Klasse, las aus Tagebuch-Eintragungen von Anne Frank. Der 66 Jahre alte Sperenberger Gerhard Schlag erzählte von dunklen Kinderjahren als Staatenloser in Ostpreußen, der mit niemandem spielen durfte, der plötzlich allein und ohne Familie auf dem Bahnhof von Insterburg stand, von vier Jugendjahren bei einem Bautrupp der Roten Armee und dem Glück, trotz aller Kriegswirren ein Stück Papier mit Stempel bei sich zu tragen, bevor er nach Frankfurt (Oder) kam und letztlich in Sperenberg zum ersten Mal eine Heimat fand.

Günter Nagel sprach zum deutschen Uran-Projekt auf dem Heeresversuchsplatz Kummersdorf; links Judith Kruppa. Quelle: Jutta Abromeit

Die historische Dimension von 150 Jahren deutscher Militärgeschichte mit all ihren Facetten und der engen Beziehung zu Kummersdorf ließ der promovierte Jurist Günter Nagel aus Mahlow in Ansätzen lebendig werden. Geboren 1939 avancierte Nagel mit all seinen Publikationen zu Themen der Wissenschafts-, Kunst-, Industrie- und Technikgeschichte inzwischen auch zum Historiker. Er sagte unter anderem: „ Kummersdorf ist einer der Orte, wo versucht wurde, den atomaren Drachen am Fuß zu kitzeln. Man kann nur dankbar sein, dass es nicht gelang.“

Zum Abschluss sprach die 86-jährige Christa Zernick das 1949 entstandene „Lied vom Frieden“ mit dem Satz: „Der krieg ist kein Gesetz der Natur und der Friede ist kein Geschenk. Rund zwei Dutzend Menschen erlebten den Sperenberger Gedenkabend, auch aus anderen Kommunen des Kreises. Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) sagte nach der Veranstaltung: „Wir sollten uns auch überlegen, dort in dieser Bewegung Mitglied zu werden“, er wolle das vorschlagen. Und Gemeindevertreter Bernd Dieske (Linke) aus Niedergörsdorf meinte: „Das alles mit den Atomwaffen ist ja längst nicht vorbei, da gibt’s noch viel zu tun.“

Bürgermeister für den Frieden - rechts Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos), 2.v.l. Maik Tscherwinka (UWG), Vorsitzender des Gemeinderats Am Mellensee. Quelle: Jutta Abromeit

Maik Tschwerinka sieht noch ein ganz praktisches Problem: „Wenn wir jetzt zu bestimmten Tagen beflaggen, dann müssen wir uns von den neuerdings vier Fahnen für drei entscheiden – wir haben nur drei Masten.“ Neben der Deutschland-, der Brandenburg- und der EU-Flagge gehört zur Gemeinde Am Mellensee nun auch die grün-weiße Flagge der Konferenz Mayors for Peace.

Von Jutta Abromeit