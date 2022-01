Sperenberg

Beamte hielten am Mittwochnachmittag einen VW-Fahrer im Birkenstrauchweg in Sperenberg an: Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 64-jährigen Fahrer einen Wert von 0,69 Promille. Dem Mann wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Er muss mit nun mit einer Anzeige rechnen.

Von MAZonline