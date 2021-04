Sperenberg

Bis heute versteht sie nicht, warum der Wolf trotz der sieben Hunde auf dem Grundstück kam. Ein lautes Wummern am Haus riss Beate Busse-Bequet und ihren Mann am Ostersonntag gegen sechs Uhr früh aus dem Schlaf. „Wir sind sofort raus. Da lagen vier und sechs Meter vor der Tür zwei unserer Schafe völlig regungslos am Boden“, erzählt die Frau vom Gnadenhof und Tierhospiz in Sperenberg. Ihr erster Gedanke: Vergiftet.

Doch dann sah ihr Mann am Hals der toten Tiere kleine Blutspuren und den charakteristischen Kehlbiss eines Wolfs. Weiter hinten auf dem großen Grundstück entdeckt er ein drittes totes Schaf. „Es war am Bauch schon offen. Da wusste ich: Es war der Wolf. Er hatte bei unserem Weißfuß, einem ganz lustigen, erst zwei Jahre alten Bock, offensichtlich schon angefangen zu fressen“, so Nicolas Bequet. Seine Frau erzählt weiter: „Unsere anderen sechs Schafe haben getrauert. Und sie waren traumatisiert. Stundenlang haben sie die toten Schafe angestubst und versucht, sie zum Aufstehen zu bewegen.“

Die überlebenden sechs Schafe auf dem Gnadenhof "Tieroase am Regenbogen“ in Sperenberg trauern nach dem Wolfsriss um ihre tot gebissene Freundin Sandra Quelle: privat

Das Ehepaar vom Verein „Tieroase am Regenbogen“ hatte keine Ahnung, was bei einem Wolfsriss zu tun ist, zum ersten Mal hatte Isegrimm ihren Hof heimgesucht. Und sie beide suchten im Internet, irgendwo wollten sie eine Meldung loswerden. Fündig wurden sie bei der Wolfsriss-Hotline. Gleich am Ostersonntag noch kam jemand nach Sperenberg. „Der Herr war sehr freundlich. Er hat Fotos gemacht und DNA-Proben genommen um herauszufinden, ob es tatsächlich ein Wolf war und von welchem Rudel er ist“, erklärt Busse-Bequet, die frühere Dolmetscherin mit dem Fachgebiet Medizin. Mit diesen Erfahrungen überlegt sie: „Vielleicht kann man ja auch für Hobby-Tierhalter solche Bögen bereits stellen wie für professionelle Tierhalter.“

Rätsel: Wo kam der Wolf aufs Grundstück?

Jetzt am Dienstag kam eine weitere Behördenperson vom Brandenburger Wolfsmanagement, um alle Sachverhalte für die Wolf-Statistik zu erfassen. „Sie bestätigte uns, dass unser Zaun hoch genug und sicher ist und dass sich der Wolf auch nirgendwo durch gegraben hat“, sagt die Sperenberger Tierschützerin. Wie der Räuber aufs Grundstück kam, bleibt ein Rätsel, erzählt sie, während sie Zorro und die anderen krault, die an ihr vorbei laufen. Wie alle Hunde, Katzen und Minischweine auf dem Hof waren auch Sören, Zorro, Penny, Galina und Pavel von der Rasse Romanov sowie das Leittier Mutti in ihrem vorherigen Leben Versuchs- oder Labortiere.

Beate Busse-Berquet auf dem Gnadenhof und Tier-Hospiz des Vereins "Tieroase am Regenbogen" mit Zorro, einem Bock der Rasse Romanov. Wie die anderen Tiere auf dem Hof war er ein Versuchs- oder Labortier. Quelle: Jutta Abromeit

Aus dem ganzen Bundesgebiet holt das Ehepaar seit 21 Jahren Tiere auf diesen Hof. Sie sollen bei ihnen einen schönen Rest ihres Lebens verbringen. „Bei uns wohnen die Tiere, die keiner mehr haben will, weil sie alt und krank, inkontinent oder für jemanden zu teuer sind“, sagt sie. Und ihr Mann fügt mit einem Blick übers Gelände hinzu: „Alle können hier frei rumlaufen, niemand wird eingesperrt. Und sie vertragen sich prächtig, ob Hunde, Katzen oder Schafe.“ Dafür müssen die beiden Rentner vom Verein „Tieroase am Regenbogen“ permanent Heu und Futter besorgen. Die kleine gemeinnützige Truppe bekommt längst nicht so viel Geld, wie die derzeit 20 Tiere fürs Leben brauchen, einschließlich etlicher Tierarztbesuche und Operationen.

Kommt der Wolf, ist es ganz still

Doch im Moment ist das zweitrangig, alle haben noch die Stunden vom Wolfsriss im Kopf. „Da hinten an ihrem Lieblingsplatz standen sie zusammen“, erzählt Beate Busse. Bei Sonnenaufgang war ihr Mann aufgestanden und hatte die Tiere aus dem Stall gelassen. Dass sie im Haus nichts hörten, während der Wolf zubiss, wundert sie nicht. „Bei so einem Überfall ist es ganz still. Den Wolf hören die Schafe nicht, und wenn er da ist, stehen sie in Schockstarre.“ Erst als er weg war, haben sie geschrien, sagt er. „Und ich habe geschrien, als wir hochgeschreckt hier rausstürzten“, erklärt sie. Und fügt leise hinzu: „Die Schafe, die der Menschheit gedient hatten, sollten hier einen schönen Lebensabend haben. Und dann sowas...“

Die Schafe vermissen ihre getöteten Freunde Sandra, das Braune Bergschaf, Fanny und den erst zwei Jahre alten Weißfuß. Am Ende des MAZ-Besuchs möchten die beiden Tierfreunde unbedingt erklärt wissen: „Wir sind keine Wolfsgegner. Dieses Tier gehört zu unserem Ökosystem und hält es in freier Wildbahn in Gang.“ Sie schauen zu ihren sechs Schafen. Die weiden weiter auf dem großen Grundstück. „Doch seit Ostersonntag zucken sie bei jedem größeren tief fliegenden Vogel“, sagt Beate Busse. Das Wummern an der Haustür am Ostersonntag war eines der überlebenden Schafe, es versuchte in Panik, irgendwie ins Haus zu kommen. Wäre es in Todesangst nicht immer wieder mit dem Kopf gegen die Tür, hätten vielleicht noch weniger Schafe überlebt.

Von Jutta Abromeit