Sperenberg

„In der Notbetreuung allein sein ohne Betreuung“ – das ist einer der Kindermeinungen, die Elternvertreter der Klasse 1 A an der Anne-Frank-Grundschule Sperenberg in ihrem Brandbrief an alle Verantwortlichen zitieren: an die Gemeinde, das Schulamt, die Landrätin und das Bildungsministerium. Diesen Hilferuf ließen Anja Tiedemann, Antje Gedemann und Marcus Gottlob los, weil sie das Lernen der Schulanfänger gefährdet sehen. Sie schreiben einleitend „Wir sehen mit Besorgnis einer unsicheren, nicht geplanten, ohne Konzept ausgestalteten Zukunft unserer Kinder entgegen.“

Auf drei Seiten listen sie höflich formuliert Mängel in den Bereichen Notbetreuung, Planung und Digitalisierung sowohl in der Grundschule als auch im angegliederten Hort „Knallbonbon“ auf. Aktuell gebe es keine Notbetreuung, zeitweise existiere sie nicht; es fehlten in der Zeit für Übungsaufgaben Ansprechpartner. Wörtlich schreiben die Elternvertreter: „Es war schlichtweg keine Aufsicht für die Erstklässler da.“

Marcus Gottlob, Elternsprecher der Klasse 1 A. Quelle: Jutta Abromeit

Eine Honorarkraft betreue alle Notbetreuungskinder der Klassenstufen 1 bis 4, teils zwei Klassen in einem Raum. Die Eltern fragen, ob das der Intention des Hygienekonzepts entspreche. Es folgt der Satz: „Leider wurden mehrere Unterstützungsangebote der Eltern zur Begleitung der Kinder in der Notbetreuung nicht angenommen.“ Fremde Personen im Haus erlaube Hygienekonzept nicht. Die Eltern hätten sich gewünscht, dass man miteinander über Schnelltests gesprochen hätte. Und sie stellen Grundsatzfragen: Was werde gegen den Lehrermangel unternommen; was könne getan werden um Eltern zu entlasten, damit die nicht mit beruflichen Konsequenzen leben müssen, weil sie ihre Kinder zu betreuen haben. Und zurzeit entfielen Fächer wie Sport, Musik und Kunst, die ein Ausgleich sind.

Gemeinde nimmt Brandbrief sehr ernst

In einer Antwort an die MAZ aus dem Rathaus Am Mellensee heißt es, der Eltern-Brief werde sehr ernst genommen. Es wird erklärt: „Die Gemeinde ist für die Organisation der Notbetreuung in den Schulen nicht zuständig und hat auch keinen Einfluss auf die Durchführung.“ Die Organisation obliege dem staatlichen Schulamt. Als Träger des Hortes sei die Gemeinde bemüht, mit der Schulleitung im Einvernehmen weitere Schritte zu erreichen.

Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) erklärt gegenüber der MAZ, es sei bedauerlich, „dass die Lern-, Schul- und Hortsituation in der Anne-Frank-Grundschule Anlass zur Kritik gibt“. Deshalb sei es gut und richtig, dass die Eltern sich an die zuständigen Stellen wandten.

Landrätin von Kindermeinungen sehr berührt

Unabhängig von seiner Zuständigkeit für Gymnasien, Förderschulen und das OSZ beschäftige sich der Landkreis „gegenwärtig mit den im Brief aufgeworfenen Problemen“. Der Landkreis sei „sehr gern bereit, bei Bedarf mit fachlichem Rat unterstützend zur Seite stehen“, so Wehlan in ihrer Antwort an die Redaktion, ob bei Fragen zur Umsetzung des Hygienekonzepts oder der Erfahrungsvermittlung zur Digitalisierung der Schule. Sie schreibt: „Die aufgeführten ,Kindermeinungen´ berühren mich auch persönlich sehr.“ Ein Antwortschreiben an die Elternvertreter sei in Vorbereitung, heißt es am Ende ihrer Mail.

Vom Staatlichen Schulamt bekam Elternsprecher Gottlob jetzt eine Antwort. Darin wird erklärt, die Schulleiterin hatte zeitweise gleich mehrere Vertretungszustände auszugleichen, von elf Lehrkräften waren zeitweise vier nicht dienstfähig. Die Türen zwischen benachbarten Räumen standen jedoch immer offen. Trotz aller Personal-Engpässe – vor allem an Schulen im ländlichen Raum eine Herausforderung – werde permanent gearbeitet, heißt es in dem Schreiben. Außerdem bedankt man sich für die Unterstützungsangebote der Eltern.

Die hatten bei Vorteilen, die Kinder in der gegenwärtigen Situation sehen, auch dieses Zitat angeführt: „Wir können als erste Mittagessen gehen und müssen nicht mit den großen (manchmal frechen) Kindern einer Schlage stehen.“

Von Jutta Abromeit