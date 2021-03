Sperenberg

Wer heute in die Ahorn-Apotheke Sperenberg kommt, erhält ein kleines Erinnerungsgeschenk: Die 1921 im Ort gegründete Apotheke wird genau am 1. März 100 Jahre alt. Einst im Schatten des immer präsenter werdenden Militärs eröffnet, erlebte sie in einem Jahrhundert eine sehr wechselvolle Geschichte. Dramatisch waren zwei Familien-Morde und -Selbstmorde 1945, als die Rote Armee heranrückte. Danach übernahm Karl-Heinz Schulisch für knapp 40 Jahre die bis dahin namenlose Apotheke Sperenberg – er benannte sie still und völlig neutral „Ahorn-Apotheke“.

Gerd Etzold (3.v.r.) bekommt am Montagvormittag Geburtstagsbesuch vom Ortsbeirat und dem Heimatverein Sperenberg. Quelle: Privat

Eines jedoch blieb über das gesamte Jahrhundert erhalten: Die Ziffer 3 am Ende der Telefonnummer. Ab 1921 war das Haus unter der Fernsprechnummer 3 erreichbar; in der DDR wurde daraus die 203. „Und heute sind wird seit dem Mauerfall immer noch unter 7203 erreichbar“, erzählt Gerd Etzold. Er und sein Team – Pharmazie-Ingenieurin Annet Angerer, seine Stellvertreterin, über die beiden pharmazeutisch-technischen Assistentinnen Nicole Kuschinsky und Stefanie Nörenberg sowie über die pharmazeutische Assistentin Petra Bornmann – bekamen gestern viele Glückwünsche, vor allem auch als Dankeschön für die Arbeit der zurückliegenden Jahrzehnte.

Der ehemalige Militärapotheker Etzold hatte die Apotheke am 1. Januar 1992 übernommen. Sein Wunsch als heute 77-Jähriger vor allem: „Dass die Sperenberger auch in den kommen 100 Jahren noch die Ahorn-Apotheke im Ort haben.“

