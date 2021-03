Sperenberg

„Dieses Geld soll helfen, Sterbenden die letzten Tage oder Wochen ein wenig zu erleichtern“, das sagt Bäckermeister Torsten Kirchner, als er Ulrike Sieling und Friederike Schneider einen Umschlag mit 600 Euro übergibt. Dieses Geld haben er und seine Kunden gesammelt, damit der Ambulante Palliativ- und Hospizdienst Luckenwalde Schwerstkranken im ganzen Kreis Teltow-Fläming helfen kann.

„Zurzeit sind wir mit 85 ehrenamtlichen Hospiz-Mitarbeitern überall im Landkreis unterwegs“, sagt Ulrike Sieling. Sie und ihre Kollegin koordinieren die Arbeit der Ehrenamtler, sie alle begleiten Schwerstkranke und Sterbende sowie deren Angehörige unentgeltlich in der schweren Zeit bis zum Abschied und oft darüber hinaus.

Bäckermeister Torsten Kirchner mit dem Drei-Meter-Stollen für den guten Zweck. Quelle: Privat

Der 54 Jahre alte Bäckermeister spendet nicht zum ersten Mal an diesen Verein. Zwei Gründe nennt er dafür: „Zum einen hatten wir uns im Team überlegt, zu spenden, aber hier in der Gemeinde? Wen hätten wir bevorzugen sollen?“, fragt Kirchner. Zum anderen habe er über einen Pflegedienst von einem krebskranken Mädchen erfahren, dem beide Beine amputiert werden mussten. „Da haben spontan gespendet“, erzählt der Bäcker, „leider hat das Mädchen es dann nicht geschafft.“ Doch wenn Menschen an ihrem absehbaren Ende noch eine Freude gemacht werden oder ihnen Linderung verschafft werden kann, dann sei das Geld gut angelegt, sagt der Handwerksmeister.

Vor zwei Jahren sah seine Spende für diesen Verein so aus: Er und seine Beschäftigten in der Bäckerei lieferten einen Riesenstollen für den Weihnachtsmarkt in Luckenwalde. Den Erlös aus dem Verkauf der Stollenstücken spendete er dem Verein. Der bietet neben seinen Besuchen vor Ort verschiedene Trauergruppen an: für Kinder, Jugendliche, Eltern sowie die Gruppen Sternenkinder und Pusteblume. Informationen zu diesem Verein sind im Internet zu finden unter www.hospizdienst-luckenwalde.de

Die Spende hilft sehr

Noch einmal sagt Friederike Schneider dem Bäcker „Dankeschön!“ und den Satz: „Diese Spende hilft uns wirklich sehr.“ Ihre Mitstreiterin ergänzt: „Es kommt sehr selten vor, dass ein Gewerbetreibender auf uns zukommt und von sich aus bei uns anruft.“ Normalerweise müssen die Frauen selbst Spendenaktionen starten. „Wie die meisten mit Bittbriefen vor Weihnachten“, sagt Schneider. Umso mehr freuen sie sich über das gerade in Sperenberg erhaltene Geld.

Von Jutta Abromeit