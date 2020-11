Sperenberg: Neue Bank am Brotbackhaus

Sperenberg

Eigentlich sollte die Aufstellung der neuen Bank am Brotbackhaus in Sperenberg festlich gefeiert werden. Corona sorgte dafür, dass sie in aller Stille auf- und bereitgestellt wurde. Der Förderverein der Heimatstube Sperenberg hatte die Bank bei der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Skate beantragt, legte noch einen Eigenanteil hinzu und auch der Ortsbeirat unterstützte den Förderverein.

Jetzt steht die Bank und wartet darauf, dass sie nach Corona von den Brotbäckern in Sperenberg und Touristen genutzt werden kann.

Von MAZonline