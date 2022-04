Sperenberg

Kürzlich eröffnete in der Trebbiner Straße 30 in Am Mellensee die Groschen-Markt-Filiale Sperenberg. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Im Markt seien vor allem Haushaltshelfer und Drogerieartikel, Heimwerkerbedarf, Werkzeug und Schrauben sowie Gartenartikel im Angebot.

Frank Broshog, Bürgermeister von Am Mellensee war bei der Eröffnung vor Ort

Zur Neueröffnung war ebenfalls Frank Broshog, der Bürgermeister der Gemeinde Am Mellensee vor Ort sowie Mario Zeyner, der Geschäftsführer der Wünsdorfer Werkstätten gGmbH. Die Werkstätten werden im August 2022 mit in das Gebäude an der Trebbiner Straße einziehen. Es seien zukünftige Kooperationen geplant.

