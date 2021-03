Sperenberg

Ein Ortsbeirat wird zu allen Themen gehört, die das eigene Dorf betreffen, doch Stimmrecht bei Entscheidungen hat er in Brandenburg nicht. Dennoch erreichen diese ehrenamtlich Engagierten manchmal einiges. Wie jetzt zum Beispiel der fünfköpfige Ortsbeirat von Sperenberg, dem größten Ort in der Gemeinde Am Mellensee: Zum einen wurde das Ortseingangsschild aus Richtung Neuhof um rund 300 Meter versetzt, zum anderen gibt es in der Kommune jetzt eine mobile Geschwindigkeitsmessung.

Die Gemeinde Am Mellensee hat jetzt dank der Initiative des fünfköpfigen Ortsbeirats von Sperenberg ein mobiles Geschwindigkeits-Messgerät Quelle: privat

Gemeindevertreterin Doreen Schulze (Linke) ist auch Ortsbeirätin und erzählt: „Wir hatten die Versetzung des Ortseingangsschildes in der Neuendorfer Straße Richtung Neuhof beantragt, weil es Anwohner gibt, die lebten hinter dem alten Ortseingangsschild.“ Um auch diese Sperenberger vor Schnellfahrern besser zu schützen sei es wichtig gewesen, so Schulze dieses Ortseingangsschild zu versetzen.“ Ende Februar war es soweit: Das Strassenverkehrsamt Teltow-Fläming ließ dieses Schild entfernen und 300 Meter weiter neu aufstellen.

„Der Ortsbeirat freut sich sehr über den Erfolg und bedankt sich bei allen, die dabei geholfen haben“, sagt Schulze. Nun sind auch die vorher außerorts lebenden Dorfbewohner ein wenig mehr vor Rasern geschützt: Ab dem oder bis zum gelben Schild darf nur noch 50 km/h schnell gefahren werden. Und so ganz nebenbei gehören diese Menschen jetzt auch ein bisschen mehr „zu Sperenberg.

Die zweite Aktion des Ortsbeirats in punkto Sicherheit betrifft eine mobile Geschwindigkeits-Messanlage für die ganze Gemeinde Am Mellensee. „Nach über einem Jahr des Wartens wurde diese Anlage jetzt in Betrieb genommen“, so Gemeindevertreter und Ortsbeirat Bert Daske (SPD). „Sie wird allen Ortsteilen zur Verfügung stehen.“ Alle Ortsvorsteher der Gemeinde würden nun zurzeit entscheiden, an welchen wichtigen Strassen diese neue Anlage abwechselnd aufgestellt werden soll. Daske erklärt: „Wir freuen uns, für unsere Bürger einen kleinen Beitrag zur Sicherheit auf unseren Straßen geleistet zu haben.“

Von Jutta Abromeit