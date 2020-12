Sperenberg

Die Kontrolle über seinen Transporter verlor am Samstagabend wegen nasser Fahrbahn ein 31-Jähriger in der Trebbiner Straße in Sperenberg. Er kam von der Straße ab und fuhr in eine Hauswand. Weder er noch die Hausbewohner wurden jedoch verletzt. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit rund 15.000 Euro beziffert.

Von MAZonline