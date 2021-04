Sperenberg

Von Blitzlichtgewitter erhellt wurde die Abenddämmerung am 18. April 1998 am Bahnhof Sperenberg: Ein allerletztes Mal schaltete das Signal auf Grün, dann rollte die letzte „Ferkeltaxe“, wie die Sperenberger die Triebwagen nannten, Richtung Zossen. Damit war der Personenverkehr am Bahnhof Sperenberg eingestellt.

Zur Galerie Züge fahren nicht mehr vom Bahnhof Sperenberg. Aber das denkmalgeschützte Gebäude an der Trasse der ehemaligen Königlich-preußischen Militär-Eisenbahn ist dank des niederländischen Bildhauer-Paares Wouter Spruit und Ine Spruit-Schipper erhalten und ein wunderbares Fotomotiv.

Die MAZ berichtete damals, dass Eisenbahner von der Deutschen Bahn AG zu diesem Ereignis Redeverbot hatten. Einige der Leute mit Fotoapparaten hatten gemeint, nun würde Sperenberg zu Grabe getragen. Doch das Leben ging weiter, auch ohne Züge. Maike Tscherwinka wohnte damals schon in der Gemeinde Am Mellensee, heute ist der UWG-Mann Vorsitzender des Gemeinderats. Er sagt: „Inzwischen haben sich alle dran gewöhnt, dass von hier kein Zug mehr fährt. Wir kämpfen mittlerweile für bessere Bus-Verbindungen.“

Donath: „Ein komisches Fahrgefühl“

Als der Bahn-Betrieb in Sperenberg endete, war Manfred Donath (SPD) Bürgermeister. Wie alle, die damals kein Auto hatten, war er als Student auf Busse und Bahnen angewiesen. Auch er erinnert sich an die Triebwagen-Fahrten und sagt noch immer „Ferkeltaxe“, wenn er erzählt: „Als Student hatte ich in Berlin keinen Wohnheimplatz bekommen und musste drei Jahre lang täglich fahren.“ Von Sperenberg nach Zossen, von dort nach Schönefeld und weiter mit der S-Bahn.

Er meint: „Es war ein komisches Fahrgefühl, denn es wurde ja noch geraucht. Und weil bei uns auch viele der Sowjets in Zivil mitfuhren, roch es oft nach diesem schweren Maiglöckchen-Parfüm.“ Für ihn waren die Triebwagen-Fahrten Alltag, sagt er: „Man kannte sich. Und wenn mal jemand ein paar Tage nicht dabei saß, wurde gefragt, ob er krank ist oder Urlaub hat.“ Heute sei ja das alles anders, sagt Manfred Donath, „wer Zug fährt starrt aufs Handy, kaum dass er eingestiegen ist.“ Konversation komme da kaum zustande.

Ein wunderschönes Gebäude unter Denkmalschutz: Der Bahnmhof Sperenberg. Quelle: Jutta Abromeit

Hatte er auf der Heimfahrt in Zossen eine halbe Stunde Aufenthalt, dann holte er sich dort in der Mitropa eine Bockwurst. Außerdem erinnert sich Donath, dass der Triebwagen manchmal einen Anhänger hatte: „Die beiden großen Betriebe im Ort, der Schaltgerüstbau und Heraklith, das frühere Gipsplatten-Werk, hatten ein Waggon mit Stückgut mitzunehmen.“

Broshog hofft auf Wiederbelebung

Für den heutigen Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) müssen in Sachen Personenzüge mit Halt in Sperenberg noch nicht alle Messen gesungen sein: „Vor dem Hintergrund unseres Einwohner-Zuwachses sollte man ernsthaft überlegen, diese Querspange Königs Wusterhausen – Jüterbog wieder zu aktivieren, das ist für uns durchaus eine Option.“ Wenn es schon Überlegungen gebe, die S-Bahn irgendwann auch bis Wünsdorf fahren zu lassen, „dann wird immer deutlicher, dass wir ein Gesamtkonzept für den Schienenverkehr in der Region brauchen“, erklärt Broshog.

Eines bleibt das 1910 gebaute und unter Denkmalschutz stehende Bahnhofsgebäude im Moment auf jeden Fall, bis die Draisinen der Erlebnisbahn Zossen auf der historischen Strecke wieder zum Strandbad oder weiter Richtung Jüterbog rollen dürfen: ein wunderschönes Foto-Motiv. Und die Bilder vom letzten Sperenberg-Start des Triebwagens mit der Nummer 772 332-3 gehören heute zur Ortsgeschichte.

Von Jutta Abromeit