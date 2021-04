Sperenberg

Munter toben die Sperenberger „Wirbelwind“-Kinder von der Kletterpyramide zum Wackelsteg, ein Junge schwingt sich auf den kleinen runden Sitz der Seilbahn und vier Mädchen erobern den Federwipper – Dorina Kovacs und die Erzieherinnen freuen sich. Nach mehreren Jahren, in denen sie um Fördergeld und Zulassungen, gegen bürokratische Hindernisse, Müll und einen Sandberg gekämpft hatten, ist die Erweiterung des Kita-Außengeländes nun fertig. Ende vergangenen Jahres war TÜV-Abnahme für die neuen Geräte. Sie und drei Eltern-Mitstreiterinnen sind der Kita-Ausschuss, gemeinsam hatten sie die Idee, die Müllecke hinter dem Zaun zwischen den Bäumen, die früher ein Schießstand war, zu beseitigen und das Areal den 72 Kindern zugute kommen zu lassen.

Eigentlich hatte dieses neue Drittel des jetzigen Außengeländes ein Kletterwald werden sollen. „Doch die Bäume hätten einer solchen Belastung nicht mehr standgehalten, so dass sie zum Teil gefällt werden und wir auf neue Spielgeräte umschwenken mussten“, erklärt Kita-Leiterin Sabine Böhmert. Auch Erzieherin Sonja Welke hätte sich auf einen Kletterwald gefreut, „ich habe extra eine Weiterbildung für Kletterseile absolviert“, sagt die agile Frau und bringt die neue Kletterpyramide voller Kinder in Schwung.

Viele Helfer machten Erweiterung möglich

Sonja Welke erzählt: „Wir wollen ja mal eine ’Kita in Bewegung’ werden, für dieses Konzept sind die neuen Geräte natürlich toll.“ Dazu gehören auch eine Kletterwand und kleine Spielplatz-Ergänzungen. Geholfen haben bei all dem nicht nur die Muttis vom Kita-Ausschuss, sondern auch ihre Familien und der Kinder- und Jugend-Förderverein Am Mellensee. In vielen Stunden schippten und werkelten neben den von Firmen erledigten Fachaufträgen auf dem Gelände auch viele freiwillige Helfer. Und Spendengeld für die Gesamtinvestition im unteren fünfstelligen Bereich gab es unter anderen von der Sparkasse. Dorina Kovacs sagt: „Wir können uns nur bedanken, allein schafft man sowas nicht.“

Für die gefällten Bäume gibt es Ersatz, und den nicht irgendwo, sondern direkt bei den Kindern. Sabine Böhmert erzählt: „Die Zuckertütengruppe 2019 hatte als Abschiedsgeschenk an die Kita Obstbäume und -sträucher gepflanzt, so dass wir für die heutigen Kinder schon einen kleinen Naschgarten haben.“ Der Zuckertüten-Jahrgang 2020 spendierte Bäume, die in vielen Jahren einen Klettergarten vielleicht doch noch möglich machen, sagt Sonja Welke und lacht: Auch wenn wir das ganz sicher nicht mehr erleben – aber wir arbeiten ja zukunftsorientiert.“

Dorina Kovacs schaut den Kindern zu und sagt: „Das haben wir am Anfang wirklich nicht geahnt, dass das ganze mal so lange dauern wird. Und auch wenn nun nur noch eine unserer Töchter was davon hat – es ist geschafft und die Kinder haben viel mehr Möglichkeiten.“

