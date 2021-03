Sperenberg

Wir bekamen nichts mit. Erst als die Westpresse hier einfiel, erfuhren wir, dass Honeckers von Sperenberg ausgeflogen worden sind“, sagt Manfred Donath, 1991 Bürgermeister von Sperenberg. Wie genau die dramatische und streng geheim gehaltene Flucht von Erich und Margot Honecker aus Deutschland am 13. März 1991 vom Flugplatz Sperenberg nach Moskau unter sowjetischem Militärschutz lief, ist kaum bekannt. Selbst ins direkte Umfeld des riesigen Militärgeländes, Dreh- und Angelpunkt der GUS-Streitkräfte auf deutschem Boden, sickerte wenig zu Anwohnern durch. Alles, was sich dort vor 30 Jahren abspielte und fürs Drehbuch eines Thrillers taugte, unterlag wie das gesamte Garnisonsleben hinter der Stacheldraht-Mauer strengster Geheimhaltung.

Die Flucht des Ex-DDR-Staatsoberhaupts galt im geeinten Deutschland wegen des Strafbefehls gegen Honecker als völkerrechtswidrig. Deshalb sahen Militärs die Gefahr, dass bei Bekanntwerden der Aktion die Maschine mit den prominenten Passagieren an Bord abgeschossen werden könnte – so lange sie über deutsches Hoheitsgebiet flog. Erst über polnischem Terrain ließ die Anspannung bei den Generälen in Sperenberg und bei der Luftkoordinierung in Wünsdorf (Kreis Zossen) nach. Das alles wird in Kapitel 3 des Buches „ГОРЬКАЯ ДОРОГА ДОМОЙ“, „Der bittere Weg nach Hause“, lebendig – geschrieben vom russischen Militärhistoriker Michail Boltunow. Ein Exemplar davon hat der Heimatverein Sperenberg, eine im Ort lebende Russisch-Lehrerin übersetzte es.

Nach dem Mauerfall fand Ehepaar Honecker in Lobetal Unterkunft, am 4. April 1990 zog es ins sowjetische Militärhospital Beelitz um. Dort diagnostizierten Ärzte bei Erich Honecker den Verdacht Leberkrebs. Am 2. Oktober 1990, dem Vorabend der deutschen Wiedervereinigung, übergab die DDR-Generalstaatsanwaltschaft wirtschaftsstrafrechtliche Ermittlungsakten zu Honecker an die Bundesrepublik. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten erließ am 30. November einen weiteren Haftbefehl gegen ihn wegen des Verdachts, den Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze 1961 verfügt und 1974 bekräftigt zu haben. Vollstreckt werden konnte der Haftbefehl nicht – Honecker stand in Beelitz unter sowjetischem Schutz.

Honecker mit simuliertem Herzanfall geholt

Moskau – wie oft war Honecker dort, immer mit hohen Gästen und Ehrenwache. Er glaubte, dort habe man ihn nicht vergessen, schreibt Boltunow, doch „Moskau schwieg.“ Keine offizielle Person besuchte ihn. Nur heimlich besuchte ihn jemand in Beelitz: Jasir Arafat. Boltunow schreibt, Gorbatschow nahm längst keine Rücksicht mehr „auf den Leiter des Ostens“.

Die Ungewissheit für den früheren SED-Generalsekretär endete plötzlich: Die „Schnelle Hilfe“ holte Honecker mit „ausgeschalteter Sirene und Blinklicht“ auf einer Trage. Wartenden Journalisten wurde „Herzanfall“ erklärt. Honecker glaubte, alles werde gut. Dass er später doch ausgeliefert wurde und 169 Tage in Moabit im Gefängnis saß, wusste er da noch nicht.

„Eine ernste Aufgabe“

In Sperenberg rief Flugdienst-Kommandeur Tschabau, Stellvertreter der 16. Fliegerarmee, am 12. März Kräfte „für eine ernste Aufgabe“ zusammen, „Waffengewalt und die Bemächtigung des Flughafens“ seien nicht ausgeschlossen. Ein Hubschrauber Mi 8 holte Honeckers aus Beelitz. Boltunow schreibt: „MP-Schützen nehmen den Ring des Flugplatzes ein, die Maschinengewehrschützen überzogen 5 Sektoren. Es war befohlen, wenn man im Sektor auf Widerstand trifft, das Feuer zu eröffnen.“ Nach Ankunft der Honeckers wurden diese im Gästehaus einquartiert, „der Tisch war nicht wie gewöhnlich im Saal gedeckt, sondern im Schlafzimmer, weiter von Blicken entfernt.“

Im Umkreis erschienen Leute und Objekte leuchteten auf. „Es war klar – hier hatten Journalisten Lunte bekommen“, schreibt Boltunow. Soldaten wurden geschickt. „Die Fotokorrespondenten zogen sich eilig zurück“. Als Honeckers mit den Generälen Seliwerst und Wasin bei Sekt frühstückten, wurde draußen die Passagiermaschine, eine Tupolew, startklar gemacht. Bei Boltunow steht: „Die Piloten kratzten sich den Nacken, als sie erfuhren, wen sie herauszuführen hatten. Es war nicht auszuschließen, dass sie von Jagdfliegern abgefangen werden.“ Absprache sei gewesen, sich bis zur Grenze Polens „durchzuschlagen“, als hätte nichts stattgefunden. Dann folgt: „Da ereignete sich ein Vorfall, welcher alle Bewohner des Gästehauses tüchtig aufschreckte. Unerwartet erschallte ein Schuss.“ Alle hätten gedacht, es gehe los. Doch im Vorraum war ein Soldat an eine steinerne Uhr gestoßen; der „Trapowtschik“ gab vor Schreck einen Warnschuss ab.

Zum Abflug schreibt Boltunow: „Als Erste lief Frau Margot los.“ Erich sei es schlecht gegangen. Sie verstanden einfach nicht, dass die ganze Welt schwieg, dass es keine Sache Moskaus war, sie auszufliegen. Später, so Boltunow, habe ihm Oberstleutnant Selkin erzählt, ein Oberstleutnant der Bundeswehr habe zugegeben, man sei auf dem Flugplatz Forst auf eine Landung aus Sperenberg vorbereitet gewesen, „und die Deutschen beabsichtigten, eine MiG zu nehmen und unsere TU wegzuschnappen.“ Während des Honecker-Flugs hatten beide Regierungen Kontakt, so Boltunow.

Gemeinde wurde nie informiert

Dirk Hohlfeld war von 1980 bis Mai 1990 Bürgermeister von Sperenberg. Der 71-Jährige arbeitet im Heimatverein und sagt: „Ich habe die Garnisonstadt sterben sehen.“ Dort lebten bis zum Mauerfall 5000 Menschen, „Sperenberg zählte etwa 2000“, sagt er. Wie alle im Ort hörten und sahen sie die Hubschrauber und Flugzeuge, die starteten und landeten. „Mit dem Leben hinter den Mauern hatten wir Deutschen nichts zu tun“, sagt Dirk Hohlfeld, „egal, wer dort in einer Militärmaschine aus Moskau landete und hier in Zivilfahrzeuge umstieg, ob Breshnew (bis 1982 Staats- und Parteichef der UdSSR, d.Red.) oder sonstwer, wir als Gemeinde wurden grundsätzlich nicht informiert.“

Plausch mit Honecker im Hospital-Park

Dmitriy Rushkovskyy, von 1984 bis 1990 als Offizier und Pilot in Sperenberg, war bei Honeckers Flucht bereits wieder in Charkow/Ukraine. Doch getroffen hatte er ihn – in Beelitz: „Ich war mit einem Nierenstein dort. Beim Spazierengehen kam er mir entgegen.“ Wenige Minuten sprachen sie: „Es war warm und ich rauchte. Erich Honecker sagte ,Kurit wredni’, ,Rauchen ist ungesund’.“ Rushkovskyy dachte: „Den kennst du, wer ist das?“ Dann dämmerte es ihm. Was er antwortete, weiß er nicht mehr. „Ich kleine Maus. Ein paar Stunden später verstand mein Kopf, wen ich getroffen hatte.“

