Spielplatz in Kummersdorf-Gut wächst

Kummersdorf-Gut

Seit dem Herbst letzten Jahres hat der Ortsbeirat in Kummersdorf-Gut nach einem Platz gesucht, an dem sich die Jugendlichen des Ortes zum Chillen und Reden treffen können. Am Pfingstwochenende endlich konnte dieser Ort in einer gemeinsamen Anstrengung realisiert werden. Auf dem Platz der Jugend entstand eine überdachte Sitzgruppe in gemeinsamer Arbeit. Die Idee dazu kam von Ortsbeiratsmitglied Marcus Richter. Bei der Finanzierung halfen der Kinder- und Jugendförderverein Am Mellensee und das Jugendforum Teltow Fläming. Beim Aufbau und bei den anschließenden Malerarbeiten packten die Jugendlichen kräftig mit an.

Einweihungsfeier im Herbst

Auch für die Kleinsten wurde bei dieser Gelegenheit gleich ein neues Spielgerät installiert. Nach einer Wippe hatte der Ortsbeirat erfolgreich Ausschau gehalten. Sie wurde ebenfalls über Spenden finanziert, sandgestrahlt und neu angestrichen und beim Arbeitseinsatz am Pfingstwochenende neu aufgestellt. Eigentlich sollte beides zusammen bei einem Sommerfest feierlich eingeweiht werden. Wegen Corona musste das Feiern erst einmal verschoben werden. Die Initiatoren hoffen nun darauf, dass das im Herbst nachgeholt werden kann. Der Ortsbeirat bedankt sich auf diesem Weg bei allen Sponsoren und Helfern, die sich an dem Projekt beteiligt haben.

Von Udo Böhlefeld