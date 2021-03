Sportvereine starten mit dem Training: Besuch beim Ludwigsfelder FC

Ludwigsfelde/Dahlewitz

Wenn es nach dem siebenjährigen Hendrik Brunsch ginge, würde das Fußballtraining am Donnerstagnachmittag vermutlich kein Ende mehr nehmen. Mit einem freudigen Strahlen im Gesicht widmet er sich jeder Übung, die sein Trainer ihm vorgibt. Bälle dribbeln, stoppen und vor allem auf das Tor schießen: Alles scheint dem Siebenjährigen Spaß zu machen – und nichts ihn zu ermüden.

Erstes Fußballtraining des Ludwigsfelder FC nach dem Winterlockdown: die F-Junioren machen den Anfang. Quelle: Lisa Neugebauer

Erstes Fußballtraining des Ludwigsfelder FC nach dem Winterlockdown: die F-Junioren machen den Anfang. Quelle: Lisa Neugebauer

Es ist das erste Training der F-Junioren, also der Sechs- bis Siebenjährigen, des Ludwigsfelder Fußballclubs (LFC) seit Monaten. Corona-bedingt hatten alle Sportvereine Anfang November den Trainings- und Spielbetrieb einstellen müssen, jetzt ist zumindest das Training unter freiem Himmel und unter Auflagen wieder erlaubt. Dazu gehört unter anderem: Eltern, die zuschauen, müssen sich jedes Mal in eine Liste eintragen, die Kinder kommen schon umgezogen zum Training, Fußballspiele dürfen nicht stattfinden, um Körperkontakt zu vermeiden.

Erstes Fußballtraining des Ludwigsfelder FC nach dem Winterlockdown: die F-Junioren machen den Anfang. Quelle: Lisa Neugebauer

„Zusammen macht das mehr Spaß“

Hendrik ist das alles egal. Er freut sich einfach, wieder Fußballspielen zu können. „Zu Hause war das langweilig“, sagt er. „Zusammen macht das mehr Spaß.“ Dabei habe sich sein Vater Robert Zahn bemüht, so viel wie möglich mit ihm im Garten zu spielen, sagt der. „Das ist aber nicht das Gleiche. So ein Trainingsbetrieb ist einfach anders, und vor allem die anderen Kinder zu sehen, hat Hendrik vermisst.“ Kinder würden noch schlechter verstehen, warum sie so lange nicht zum Fußball könnten, sagt Zahn. „Die sind diejenigen, die am meisten leiden und es ist schön, dass das Training wieder anfängt.“

Erstes Fußballtraining des Ludwigsfelder FC nach dem Winterlockdown: die F-Junioren machen den Anfang. Quelle: Lisa Neugebauer

Erstes Fußballtraining des Ludwigsfelder FC nach dem Winterlockdown: Jeder muss in einer Liste erfasst werden. Quelle: Lisa Neugebauer

Das finden auch viele andere Sportler des LFC. „Seit Montag glüht mein Telefon“, sagt Jugendleiter Torsten Schmidt. Eltern und Spieler wollten wissen, wann das Training wieder stattfindet. Doch ein paar Anlaufschwierigkeiten habe es gegeben, sagt Schmidt. Die Stadt habe das Training erst Mitte der Woche tatsächlich erlaubt. Die F-Junioren waren am Donnerstag dann die ersten, die wieder an den Ball durften, weitere Mannschaften starten am Montag. „Ich weiß von vielen, dass sie die Füße kaum noch still halten können“, sagt Schmidt.

Erstes Fußballtraining des Ludwigsfelder FC nach dem Winterlockdown: Jugendtrainer Torsten Schmidt freut sich, dass es wieder losgeht. Quelle: Lisa Neugebauer

Vereine fürchten Mitglieder-Schwund

Zum Training am Donnerstag waren allerdings nur drei Kinder gekommen. Schmidt geht davon aus, dass die Zusage in diesem Fall für viele zu kurzfristig kam. Angst, dass einige mit dem Fußball aufhören wollen, habe derzeit dennoch jeder Verein, sagt Schmidt. „Wir wissen nicht, ob über den Zeitraum von viereinhalb Monaten doch jemand merkt, dass es auch ohne Fußball geht.“ Zumal es rechtlich nicht möglich gewesen sei, die Mitgliedsbeiträge auszusetzen. Im Moment sehe es aber gut aus beim LFC.

F-Junioren-Trainer Eric Schmidt habe versucht, die Kinder im Lockdown mit kleinen Videos zu animieren, auch zu Hause zu üben. „Das habe ich nach relativ kurzer Zeit aber wieder gelassen, weil kaum Feedback kam“, sagt er. „Für Kinder ist das Training vor Ort unheimlich wichtig“, sagt Torsten Schmidt. „Hier werden Freundschaften gepflegt.“ Zudem hätten viele Eltern zwischen Homeoffice und -schooling nicht so viel Zeit, sich mit den Kindern zu bewegen.

Erstes Fußballtraining des Ludwigsfelder FC nach dem Winterlockdown: die F-Junioren machen den Anfang. Quelle: Lisa Neugebauer

Erstes Fußballtraining des Ludwigsfelder FC nach dem Winterlockdown: die F-Junioren machen den Anfang. Quelle: Lisa Neugebauer

Wenn es jetzt mit dem Training wieder losgeht, will der Verein konsequent alle Corona-Regeln umsetzen. Dazu gehört auch: Eltern ermahnen, die am Spielfeldrand zu nah beieinander stehen, um zu quatschen. Das sei nämlich durchaus vorgekommen, sagt Schmidt. „Es wäre wirklich unschön, wenn die Eltern uns den kleinen Erfolg wieder kaputtmachen.“

Die jüngsten Fußballer des SV Blau-Weiß Dahlewitz bedanken sich, dass sie wieder Sport machen können. Quelle: SV Dahlewitz

SV Dahlewitz bedankt sich bei Politikern

Auch Manuel Hammer vom SV Blau-Weiß Dahlewitz hofft, dass vor allem das Kindertraining jetzt dauerhaft stattfinden kann. Als Dank an die Politik hat der SV eine Aktion gestartet: 16 Kinder des Vereins halten Wörter in eine Kamera, die zusammen den Satz „Danke, dass ihr uns wieder Fußball spielen lasst, wir haben das so sehr vermisst“ bilden. „Wir wollen nicht immer nur meckern, wir wollen positiv rangehen“, sagt Hammer.

Lesen Sie auch:

Sein schönstes Erlebnis diese Woche: Ein Kind, das zum Training gekommen und sich vor Freude auf den Platz geworfen und einen Schneeengel auf dem Rasen gemacht hatte. „Dann wissen wir wieder, wofür wir das machen“, sagt Hammer.

Von Lisa Neugebauer