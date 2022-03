Dahme

Die medizinische Versorgung in Dahme ist gefährdet. Kommunalpolitiker und engagierte Bürger weisen seit längerem darauf hin. Der Ärzte-Mangel in der Stadt Dahme verschlechtert sich der Amtsverwaltung zufolge zunehmend. Bisherige Aktivitäten und groß angelegte Werbeaktionen waren bisher erfolglos. Deshalb hat die Stadt Dahme das Werben um Ärzte im August des vergangenen Jahrs an das Amt Dahme übertragen.

Niederer Fläming und Dahmetal haben eine andere Auffassung

„Eine medizinische Versorgung ist nicht nur für die Stadt Dahme, sondern für das gesamte Amt wichtig“, sagte der Amtsausschussvorsitzende und Dahmer Bürgermeister Thomas Willweber (Freie Wähler/CDU) damals. Doch mindestens zwei der amtsangehörigen Gemeinden (Niederer Fläming und Dahmetal) sehen das offenbar anders. „Sie haben es abgelehnt, die medizinische Versorgung als Aufgabe des gesamten Amts zu betrachten“, sagt Thomas Willweber. „Wir als Stadt nehmen das Thema aber ernst, auch wenn die medizinische Versorgung keine Aufgabe der Kommune ist.“

Amt Dahme benötigt einen klaren Auftrag

Der Amtsdirektor David Kaluza (parteilos) findet es „schade, dass die Idee der Übertragung an das Amt Dahme so zerredet wurde. Wir als Verwaltung würden uns dennoch gemeinsam mit der Stadt Dahme weiter um die Sicherung der medizinischen Versorgung kümmern, brauchen dafür aber einen klaren Auftrag der Stadtverordneten.“ Rico Oppitz (Die Linke) begrüßt es, dass „sich die Stadt des Themas annimmt“. Ihm zufolge hat der Zukunftsverein Dahmer Land, dem Initiator im Werben um niedergelassene Ärzte im Amt Dahme, keine Möglichkeit, das Problem der medizinischen Versorgung auf kommunaler Ebene zu lösen.

Ihlow ist an den Aktivitäten in Dahme interessiert

Positive Ergebnisse gibt es auch zwei Jahre nach Beginn der Initiative nicht. Die Stadtverordneten haben jetzt einstimmig beschlossen, die Aufgabe der medizinischen Versorgung eigenverantwortlich wahrzunehmen und das Anwerben von Ärzten voranzutreiben. Dem Amtsdirektor zufolge ist die Gemeinde Ihlow an den Aktivitäten der Stadt Dahme zumindest interessiert. Er wünscht sich zudem finanzielle Mittel aus dem kommunalen Haushalt für den Kampf gegen den Ärzte-Mangel.

