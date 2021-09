Ludwigsfelde

Flugzeugmotoren, LKW-Modelle wie der W50 – und sogar die „Dieselameise“: Ein Gang durch das Ludwigsfelder Stadt- und Technikmuseum ist eine Zeitreise in die Vergangenheit der Stadt. In dem am Bahnhof gelegenen Gebäude sind beispielsweise die seit 1936 in Ludwigsfelde hergestellten Fahrzeuge ausgestellt.

Dass Industriekultur aber auch vor dem Museum erlebt werden kann, soll nun eine neue „Warteausstellung“ zeigen. Die Idee dahinter: Passanten, die am Museum entlangschlendern oder auf Bus und Bahn warten, bekommen hier einen Vorgeschmack auf die Exponate in dem Gebäude. So erfahren sie quasi im Vorbeigehen Fakten über das Museum, können bei einem Quiz ihr Wissen testen – und bekommen Einblicke in die Exponate. „Einige Elemente werden regelmäßig“ ausgetauscht“, sagt Maria Bartholomäus vom Fachgebiet Museum und Tourismus der Stadt Ludwigsfelde.

In Ludwigsfelde hergestellte Fahrzeuge

Während sie redet, zeigt sie auf die neu angebrachten Folien an der Außenfassade des Museums. So würden etwa die Rubriken „Objekt des Quartals“ und „Fahrzeug des Quartals“ regelmäßig ausgetauscht – und Passanten bekommen somit immer wieder neue Ausstellungsstücke zu Gesicht.

Die neue "Warteausstellung" am Ludwigsfelder Stadt- und Technikmuseum. Quelle: Johanna Apel

Den Anfang hat schon einmal die „Dieselameise“ gemacht: Der in den 1950ern in den Industriewerken hergestellte Transportkarren ist das derzeitige „Fahrzeug des Monats“. Wer am Museum vorbeiläuft, bekommt nun also Einblicke in Produktion und Geschichte der „Dieselameise“ – und kann sie dann im Museum selbst bestaunen.

„Tag des offenen Denkmals“ im Museum

Der Name „Warteausstellung“, erklärt Maria Bartholomäus, hat jedoch noch einen weiteren Grund: Die Idee dazu entstand bereits im April – da war das Museum allerdings noch geschlossen. „Wir wollten den Besuchenden etwas bieten, auch wenn sie nicht ins Haus können“, so Bartholomäus.

Mittlerweile ist das Museum zwar wieder geöffnet; im Frühjahr fing mit Daniel Heimbach ein neuer Museumsleiter an und die Corona-Lage entspannte sich zunehmend. Dennoch soll die Warteausstellung nun erst einmal dauerhaft bleiben – und Wartenden Lust machen, mal im wieder im Museum vorbeizuschauen.

Info Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, öffnet das Museum von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist an dem Tag frei.

Von Johanna Apel