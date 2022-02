Baruth

Jahrzehnte nach Ende des zweiten Weltkriegs will die Stadt Baruth Lücken in der Bebauung der Innenstadt neu gestalten, die der Krieg geschlagen hatte. Ruinen aus dem Krieg gehören auch in Baruth nicht mehr zum Stadtbild. Doch weil die Kleinstadt direktes Aufmarschgebiet von Teilen der Roten Armee in der Kesselschlacht von Halbe Ende April 1945 war, rissen die Kämpfe Lücken an der Hauptstraße, die bis heute nicht wieder bebaut sind.

Bevor nun Investoren oder Häuslebauer demnächst vielleicht Vorstellungen umsetzen, die den Baruthern nicht zusagen, brachte die Stadt jetzt den Bebauungsplan „Erhaltung und Gestaltung der Innenstadt von Baruth/Mark“ auf den Weg.

Schloss-Vorplatz wird in neuen B-Plan Innenstadt Baruth einbezogen

Die Stadtverordneten hatten dafür plädiert, die Verwaltung möge ein solches B-Plan-Verfahren mit breiter öffentlicher Beteiligung anschieben. Mit diesem Votum fiel die Entscheidung für Variante A: Bei der Planaufstellung mit integrierter Erhaltungssatzung soll der Bereich Schloss-Vorplatz einbezogen werden. Dort im Schloss will die Stadt langfristig ihr im Oktober gestartetes Gesundheitszentrum unterbringen, allerdings muss das Gebäude dazu saniert sein.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um Sanierung und ortsübliche Ergänzungen geht es auch bei der geplanten Neugestaltung der Innenstadt: Bis vor einigen Jahren bekamen Grundstücks- und Hauseigentümer Fördermittel, wenn sie erhaltenswerte Immobilie sanierten. „Doch die Förderung Stadtsanierung ist vorbei. Wollen wir jetzt keinen Wildwuchs, musste die Verwaltung handeln“, erklärt Baruths Ortsvorsteher Rainer Schacht (SPD).

Innenstadt von Baruth, hier die Hauptstraße vor dem Schloss. Quelle: Jutta Abromeit

Viele Jahre war er Stadtverordneter, jetzt engagiert er sich im Ortsbeirat: „Sanierung nach altem Muster geht nicht mehr. Wir müssen nach vorn schauen, damit Altes erhalten bleibt, aber Baruth auch modern wird.“ Dazu gehört für ihn die Balance zwischen Historischem und neuer Energie-Gewinnung: „Nach alter Satzung konnten auf Dächer mit Gauben und Türmchen keine Solarmodule gesetzt werden. Für sowas müssen wir Lösungen finden.“

Baugrund in Baruth ist feucht

Grundsätzlich, so Schacht, gebe es in Baruth drei große Probleme: Der Baugrund ist feucht und an vielen Stellen fast Moor, auch deshalb hatte es bisher Fördergeld für Gebäudeerhalt gegeben. „Zweitens unser starker Durchgangsverkehr. Der ist bei Wohnbauten entscheidend und kann trotz der Grenze von 30 km/h nicht verschwiegen werden“, erklärt der Ortsvorsteher. Zudem stünden so viele alte und neue private Eigentümer vor Entscheidungen, was sie mit ihren Häusern und Grundstücken machen wollen, dass Baruth handeln müsse, um allen dieselbe Antwort geben zu können, so Schacht.

Auch um solche idyllischen Eckchen wie hier am Schulweg geht es bei der Innengestaltung für Baruth. Quelle: Jutta Abromeit

Dabei betont er, dass die wichtigsten bereits neu gestalteten Areale bleiben sollen wie sie sind: der Thälmannplatz mit dem Rathaus aus dem im Krieg unzerstörten Gebäudeteil und der Alten Post, der Walther-Rathenau-Platz mit Alter Schule, Kirche, einem Quellstein und einer Brunnenanlage, die beliebt ist. Jüngst schrieb der Ortsbeirat im Stadtblatt: „Ein großes Glück ist es, dass an den letzten Kriegstagen nicht auch die wichtigsten Baudenkmale der Baruther Schlossanlage und der Kirche Sankt Sebastian verloren gegangen sind.“

Es gibt weitere geschützte Denkmale: 13 Gebäude und der Baruther Schlosspark. Angesichts der verheerenden Zerstörungen im April 1945 sei es erstaunlich, dass sie erhalten blieben, meint der Ortsvorsteher. Neben dem Schloss sind das Wohnhäuser an der Hauptstraße, an Luckenwalder und Rudolf-Breitscheid-Straße oder in der Schulstraße.

Ehrenmal der Roten Armee, Stadtkirche und Schlossanlage Baruth sind geschützt

Zudem sind das Ehrenmal für Soldaten der Roten Armee, die Stadtkirche, die Schlossanlage mit Gärtner- und Alleehaus, der Park selbst sowie die Holländer-Mühle auf dem Mühlenberg geschützte Sonderbauten und Anlagen.

Wie all diese Kleinode in einer Neugestaltung mit Ergänzungsbauten in Kriegslücken harmonieren können, das beraten die Baruther in den kommenden Monaten in verschiedensten Gremien.

Von Jutta Abromeit