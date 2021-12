Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Alles andere als ein normales Weihnachtsfest – so erleben die Bewohnerinnen und Kinder die festlichen Tage in den Frauenhäusern in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald. Die Koordinatorin der Häuser in Ludwigsfelde und Luckenwalde, die anonym bleiben möchte, erzählte bereits davon, wie sie – den Umständen zum Trotz versuchen „Weihnachtsgeschenke zu organisieren und es uns gemütlich zu machen.“

Das diesen vor Gewalt geflohen Frauen und Kinder zumindest für wenige Stunden ihr schweres Schicksal vergessen, ist allen ein wichtiges Anliegen – auch den Leserinnen und Lesern der MAZ, die im Rahmen der Sterntaler Spendenaktion zu Weihnachten erneut die wichtige Arbeit in den Frauenhäusern unterstützten.

So wurden für die derzeit sieben Frauen und neun Kinder in den Frauenhäusern Teltow-Fläming von dem Spendengeld unter anderem neue Einrichtungsgegenstände wie Betten und Sofas organisiert. Aber auch eine dringend benötige Reparatur der Toiletten kann nun in Angriff genommen werden.

Jede Menge Spielzeug für die Kinder

Für die Kinder gabes zudem jede Menge Spielzeug aber auch Malsachen und Schulutensilien. Denn wer Hals über Kopf sein Zuhause verlassen muss, denkt nicht unbedingt an Taschenrechner und Rechenhefte.

Auch die Freude über das Spendengeld im Frauenhaus in Königs Wusterhausen ist riesig. Elke Voigt, die gemeinsam mit zwei Sozialarbeiterinnen derzeit zwölf Frauen und neun Kinder betreut, sieht es als ein „tolles Zeichen, das zeigt, das ihnen zeigt, dass die Leute an sie denken“. Die Frauen sind froh auch in so schwierigen Zeiten wie während der Corona-Pandemie einen sicheren Zufluchtsort zu finden.

Platz für weitere Frauen und natürlich auch Kinder habe man in Königs Wusterhausen ebenfalls – sogar eine Quarantänewohnung geschaffen, um keine Corona-Infektionen innerhalb des Hauses zu riskieren, erklärte Elke Voigt. Lesen Sie auch:

Mit dem Geld aus der Sterntaler-Spendenaktion lagen in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum neben allerlei Spielzeug für die Kinder, darum auch sehr viele notwendige Sachen für die Häuser. Unter anderem gab es eine neue Waschmaschine, mehrere Staubsauger – aber auch Laptops für die Frauen in den Häusern. So können diese nämlich, ganz unabhängig von den Sozialarbeiterinnen, auf Wohnungssuche gehen.

Es ist ein erster Schritt in ein neues Leben ohne Gewalt, das sie hoffentlich bald für sich und auch für ihre Kindern beginnen können.

Von Alexandra Brechlin