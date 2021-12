Sterntaler-Spendenaktion: Suchtberatung in Mahlow will Online-Angebot ausbauen

Blankenfelde-Mahlow

Renate war alkoholabhängig. Die Frau aus Dahlewitz sagt, sie habe ihr Leben nicht mehr im Griff gehabt, habe sich selbst und ihre Wohnung vernachlässigt. Irgendwann hat sie dann ihren Mut zusammengenommen und sich beim Verein für Abhängigenhilfe, dem Christlichen Sozialwerk ICHTHYS, in Blankenfelde-Mahlow gemeldet. Fünf Jahre lang war sie dort in Therapie, hat in einer vom Verein betreuten Wohngemeinschaft gelebt und ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Schon lange lebt Renate inzwischen in einer eigenen Wohnung und hilft seit gut vier Jahren ehrenamtlich beim Verein mit, kümmert sich um Näharbeiten und die Wäsche der Bewohner. „Ich bin froh, dass ich hier gebraucht werde“, sagt sie. „Ich habe wieder von vorn angefangen.“

Renate war selbst alkoholabhängig und hilft jetzt noch ehrenamtlich im Verein. Quelle: Lisa Neugebauer

Verein hilft Abhängigen mit verschiedenen Angeboten

Seit 1992 arbeitet ICHTHYS mit Abhängigen oder Suchtgefährdeten und deren Angehörigen in Mahlow. Der Verein hat dafür verschiedene Angebote: Die Übergangseinrichtung richtet sich in erster Linie an Abhängige, die eine stationäre Entwöhnung anstreben oder aus der stationären Behandlung kommen und noch keine eigene Wohnung haben. Wer ohne festen Wohnsitz ist, zum Beispiel wer obdachlos ist oder aus dem Gefängnis kommt, findet einen Platz in der Nichtsesshaften-Einrichtung. Außerdem gibt es die Tagesstätte, in die zum Beispiel Betroffene kommen können, denen zu Hause sprichwörtlich die Decke auf den Kopf fällt und die – auf sich allein gestellt – immer wieder zu Alkohol, Tabletten oder anderen Suchtmitteln greifen würden. Selbsthilfegruppen, ein ambulanter Dienst und eine Suchtberatungsstelle bietet der Verein ebenfalls an.

„Kommen kann jeder“, sagt Franziska Weise, die therapeutische Leiterin. Die derzeit jüngsten Klienten seien 12 und 13 Jahre alt, seien süchtig nach Cannabis und Computerspielen. Mit harten Drogen ist bereits ein 14-Jähriger in Behandlung. Der älteste Klient ist Mitte 80. Bei den Älteren sei vor allem Alkohol das Problem, bei den Jüngeren Cannabis, sagt Weise. Insgesamt habe Alkohol aber die Überhand, unter anderem, weil einige erst nach 20 Jahren wegen dieser Sucht in Therapie gehen. „Ein häufiger Einstieg ist der Verlust des Führerscheins“, sagt Weise. Daher bietet der Verein auch die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) an. „Viele kommen deswegen her, glauben aber nicht, ein Alkoholproblem zu haben.“ Auch der Verlust des Jobs oder die Obdachlosigkeit führten viele zu ICHTHYS. „Es kommen aber auch Eltern, weil ihre Kinder kiffen, andere wollen ihren Konsum verringern“, sagt Weise. „Die Stufen, wie lange oder wie tief jemand im Problem steckt, sind ganz unterschiedlich.“

Franziska Weise arbeitet seit rund 17 Jahren in der Abhängigenhilfe. Quelle: Lisa Neugebauer

Corona-Lockdowns haben Arbeit erschwert

Der erste Kontakt läuft meist über E-Mail, dann gibt es ein Erstgespräch, in dem die Sozialarbeiter herausfinden wollen, wie sie bestmöglich helfen können. Manchmal kann das mit einem Angebot des Vereins selbst sein, in anderen Fällen vermitteln die Mitarbeiter den Kontakt, etwa zu Kliniken. 2020 und 2021 hätten eher weniger Menschen das Angebot angenommen, sagt Weise. Erst in den vergangenen Monaten habe vor allem die Erstberatung Alkohol wieder zugenommen.

Der Verein Christliches Sozialwerk ICHTHYS in Blankenfelde-Mahlow unterstützt Suchtabhängige. Quelle: Lisa Neugebauer

Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die Lockdowns hätten es einigen Klienten schwer gemacht, sagt Weise. Eine Zeit lang durfte keiner in die Einrichtung kommen, Gruppentherapien fanden nicht statt, Einzelgespräche nur eingeschränkt. Für diejenigen, die die Tagesstätte besuchen, um einen strukturierten Tagesablauf zu haben, sei es am härtesten gewesen. Die Telefon- und Videogespräche hätten das nicht immer ersetzen können. In Einzelfällen sei es dadurch zu Rückfällen gekommen. „Das konnten wir nicht vermeiden“, sagt Weise. Verwunderlich sei das nicht gewesen, denn „wenn die Gefahr nicht da wäre, bräuchte es unsere Hilfe ja nicht.“

Online-Angebot als Chance für den Einstieg in die Therapie

Selbst jetzt, wo die meisten Angebote wieder stattfinden, kommen längst nicht alle zu den Therapien, erzählt die Sozialtherapeutin. „Einige mit Angststörungen trauen sich gerade nicht raus“, sagt Weise. Andere seien nicht geimpft und mieden seit der 3G-Regel den öffentlichen Nahverkehr. Einige kommen mit dem Rad, für die der Verein aber derzeit noch keine Unterstände hat. Darum ist das ein Wunsch, den der Verein an die Sterntaler-Aktion richtet. Ein anderer: Damit Gefährdete unter Umständen gar nicht das Haus verlassen müssen, würde der Verein gern sein Online-Angebot ausbauen. Im Moment hat das Team lediglich einen Laptop mit Kamera, in den Lockdowns mussten die Mitarbeiter ihre privaten Rechner nutzen. „Auch wenn der private Kontakt für viele schöner ist, sehe ich das Online-Angebot als Chance“, sagt Weise. So könnten die Therapeuten auch Menschen etwa aus Luckenwalde behandeln, was vor allem bei Glücksspielsucht durchaus vorkomme, sagt Weise. Der Verein sei der einzige im Landkreis, in dem Bereich Beratungen anbiete. „Zudem kann man über das Online-Angebot einen guten Einstieg in die Therapie schaffen“, sagt Weise. Und die kann Leben retten.

Mithelfen und Spenden für Menschen in Not Mithilfe Ihrer Spenden wollen wir hilfsbedürftigen Familien und Bewohnern stationärer Behinderteneinrichtungen ein schönes Weihnachtsfest schenken. Zudem wollen wir die Suchtberatungsstellen Tannenhof in Dahme-Spreewald sowie das Christliche Sozialwerk Ichthys Abhängigenhilfe e.V. bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen. Wer sich an dem Sterntaler-Spendenaufruf beteiligen will, macht das bitte unter dem Sterntaler-Spendenkonto des DRK Fläming-Spreewald. Die Bankdaten lauten: IBAN: DE30 1605 0000 36330275 39. Im Verwendungszweck geben Sie bitte immer das Stichwort „Sterntaler“ an. Wer eine Spendenquittung benötigt, schreibt dann im Verwendungszweck: „Sterntaler“ sowie den Namen und Anschrift. Und aufgepasst!Die MAZ veröffentlicht im Zuge der Aktion die Spendernamen in der Zeitung. Ist das nicht gewünscht, bitte im Verwendungszweck „Sterntaler Anonym“ angeben.

Von Lisa Neugebauer