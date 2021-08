Genshagen

Für junge Poeten, die nach Deutschland kamen und beim Deutschlernen sind, ist vielleicht ein neuer Schreibwettbewerb der Stiftung Genshagen das Richtige: Bis 15. Oktober können Kurzgeschichten bei der Stiftung Genshagen eingereicht werden. Die bietet gemeinsam mit dem Haus für Poesie, den Goethe-Instituten in Frankreich und Polen und dem Verein wearedoingit einen Schreibwettbewerb in deutscher Sprache für Jugendliche aus Deutschland, Frankreich und Polen zum Thema „Nachbarschaft in Europa“ an. Dieser literarische Wettbewerb ist Teil des Schwerpunkthemas der Stiftung Genshagen für 2020 und 2021. Es lautet „Zusammenhalt gestalten – Nachbarschaft in Europa“.

Teilnehmen können Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren aus Deutschland, Frankreich und Polen, die Deutsch lernen. Der Wettbewerb ist in erster Linie für Schülerinnen und Schüler gedacht, „aber auch Auszubildende oder Studierende können teilnehmen“, heißt es in der Ankündigung. In Frankreich und Polen können Jugendliche teilnehmen, die Deutsch als erste oder zweite Fremdsprache lernen. In Deutschland richtet sich der Wettbewerb an Jugendliche, die zuhause kein Deutsch sprechen, erst seit ein paar Jahren in Deutschland leben – vorwiegend aus Flucht- oder Migrationsgründen – und hier dabei sind, die deutsche Sprache lernen.

Die Besten werden zu Schreibwerkstatt eingeladen

Gesucht sind Kurzgeschichten auf Deutsch zum Thema „Nachbarschaft in Europa“, mindestens 1.000 und maximal 6.000 Zeichen lang. Wer einen Beitrag einreicht, sollte auch damit rechnen, dass er veröffentlicht wird. Eine deutsch-französisch-polnische Jury wird die beste Kurzgeschichte aus jedem Land auswählen. Vor allem die literarische Umsetzung des Themas, der Aufbau der Geschichte, die Beschreibung der Figuren und der Handlungsorte, der Ausdruck sind für sie relevant; „Rechtschreibung und Grammatik können die Juryentscheidung nur zusätzlich positiv beeinflussen“, heißt es in der Ausschreibung.

Jetzt sind neue Jungautoren gefordert. Quelle: Stiftung Genshagen

Die besten Beiträge erscheinen 2022 in der Abschlusspublikation des Themenschwerpunkts „Zusammenhalt gestalten – Nachbarschaft in Europa“. Darüber hinaus werden zwei Kurzgeschichten aus jedem Land ausgewählt und die neun prämiierten Jungautoren zu einer Spoken-Word-Schreibwerkstatt eingeladen.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.stiftung-genshagen.de

Von Jutta Abromeit