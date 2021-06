Niedergörsdorf

Verschiedene Straßen in der Gemeinde Niedergörsdorf werden aktuell wieder auf Vordermann gebracht. Seit Ende vergangener Woche wurden in der Straße Hinter den Gärten in Oehna, am Dorfanger in Seehausen und in der Schulsiedlung in Altes Lager die ersten Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Wie Bauamtsmitarbeiter Christopher Klein berichtet, hatten die Straßen durch die Witterung, vor allem durch den Winter starke Risse bekommen, die nun beseitigt werden.

Dünne Asphaltschicht in Seehausen und Altes Lager

Zu Beeinträchtigungen kommt es während der aktuellen Risssanierungen nicht. Laut Christopher Klein sind die Reparaturarbeiten Tagesleistungen. Die Straßen seien noch am selben Tag wieder befahrbar. Das gilt auch für die kommenden Arbeiten in der 24. Kalenderwoche. Ab dem 14. Juni beginnen die Arbeiten für die Oberflächenbehandlung in Seehausen und Altes Lager. Dabei wird eine dünne Asphaltschicht in Kaltbauweise aufgetragen und anschließend mit Split abgestreut. Eine Information an die anliegenden Haushalte gibt es per Post in der kommenden Woche. Wie Christopher Klein erklärt, gibt es aber auch während dieser Maßnahme kaum Einschränkungen.

Insgesamt 150.000 Euro hat die Gemeinde in den diesjährigen Haushalt für Straßenerhaltungsmaßnahmen eingestellt. Das sind 50.000 Euro mehr als im Vorjahr. Laut Christopher Klein investiere man deshalb mehr in die Sanierung der Straßen, um einen teuren Ausbau der Straßenkörper zu vermeiden. Dass zu den Risssanierungen auch eine Oberflächenbehandlung vorgenommen wird, hat demnach „nicht nur optische, sondern auch funktionelle Gründe“, so Klein. Die Kosten für die Maßnahmen machen nur einen Bruchteil von dem eingestellten Budget im Haushalt aus. Weitere Arbeiten sind geplant. So wird derzeit eine Maßnahme auf dem Betonplattenweg zwischen den Ortsteilen Lindow und Kaltenborn vorbereitet, erklärt Christopher Klein.

Von Isabelle Richter