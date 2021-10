Straßenbau in Werbig: Kreuzung an der B 102 ist fertig

Werbig

Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Werbig im Zuge der Bundesstraße B 102 sind beendet, wie der Landesbetrieb Straßenwesen berichtet. Mit dem Umbau der Kreuzung in der Ortsmitte und der Instandsetzung und Erneuerung der Regenentwässerung wurden die Verkehrsverhältnisse in Werbig verbessert. Ergänzend sind an den Ortseinfahrten Mittelinseln zur Verkehrsberuhigung errichtet worden, deren Bepflanzung für das Frühjahr kommenden Jahres vorgesehen ist. Der Bau habe etwa 1,5 Millionen Euro gekostet. Davon übernehmen Bund und Land etwa 1 Millionen Euro und das Amt Dahme ist mit etwa 350 000 Euro beteiligt. Die ausgeschilderte Umleitung während der Bauarbeiten ist aufgehoben. Begonnen hatten die Bauarbeiten am 22. März.

Von MAzonline