Kurz vor dem Jahreswechsel beschlossen die Gemeindevertreter von Niederer Fläming die endgültige Varianten, nach denen die Straßennamen in ihren 23 Ortsteilen vereinheitlicht und dadurch vor allem für Ortsunkundige übersichtlicher werden sollen. Sowohl in der Dahmer Amtsverwaltung als auch bei Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) häufen sich seither die Anfragen, ab wann die Änderungen gültig werden und wie der genaue Ablauf ist, denn laut Gesetz ist jeder Einwohner verpflichtet, sich um die Adress-Änderung in seinen amtliche Dokumenten selbst zu kümmern.

Niederer Fläming: 155 Straßenschilder müssen montiert werden

Doch allzu große Eile herrscht dabei nicht. Das ist die Erkenntnis aus der jüngsten Sitzung des Bau- und Finanzausschusses. Denn für die Vorbereitung der Ummeldungen und die Erarbeitung des Plans, welche Schilder wo genau aufzustellen sind, benötige die Verwaltung etwa ein Jahr Vorlauf, erläuterte Amtsdirektor David Kaluza unter Verweis auf den im Gemeinde-Beschluss fehlenden genauen Terminhinweis. Gemeinsam einigten sich Ausschussmitglieder und Amtsdirektor nun auf den 1. Januar 2023 als Stichtag, zu dem die neue Regelung gilt.

Geklärt werden müsse bis dahin auch, wer das Anbringen der 155 neuen Straßenschilder übernimmt. Im Haushalt wurden bislang nur die Mittel für deren Herstellung, nicht aber für die Aufstellung eingestellt. Laut Kostenschätzung des Amtes schlägt alleine die Herstellung von Schildern und teilweise auch neuen Pfählen mit rund 34.000 Euro zu Buche.

Ob der personell bereits jetzt an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit agierende gemeindeeigene Bauhof diese Aufgabe übernimmt, ist offen Zumal die Fragen bestehen, ob dadurch andere Aufgaben unerledigt bleiben, oder ob zu Lasten anderer Vorhaben weiteres Geld aus dem defizitären Haushalt eingestellt werden kann. Das müssen nun die Gemeindevertreter in einem weiteren Beschluss festlegen.

Niederer Fläming: Alte Schilder werden neben den neuen stehen

Neben den neuen Straßenschildern werden bis Ende 2023 mit durchgestrichenem Text auch die alten stehen bleiben, um die Umgewöhnung zu erleichtern.

Bis sie selbst tätig werden können, müssen die Bürger zunächst abwarten, bis im Amtsblatt Termin und Ablauf genannt sind. „Die Einwohner werden rechtzeitig informiert, ab wann die Änderung der Ausweise erfolgen kann. Hierfür muss der Meldebehörde der Personalausweis vorgelegt werden, der einen gesiegelten Aufkleber mit der aktualisierten Anschrift erhält“, erläutert Kaluza.

Persönliches Erscheinen sei nicht notwendig, mittels formloser Vollmacht können dies auch eine Vertrauensperson übernehmen. Grundsätzlich, so Kaluza, sollte dazu ein Termin vereinbart werden, denn aufgrund der hohen Einwohnerzahl lasse sich dies nicht allein über die normalen Sprechzeiten abdecken. Auch in der Außenstelle der Amtsverwaltung in Lichterfelde werde es deshalb voraussichtlich Extra-Sprechzeiten geben.

