Busse und Bahnen stehen still - Liveticker: So läuft der Streik im Nahverkehr in Brandenburg und Berlin

Bei zwölf Brandenburger Nahverkehrsunternehmen stehen am heutigen Dienstag Busse und Straßenbahnen still. In Berlin fahren viele Busse und U-Bahnen nicht. Hier gibt es alle Entwicklungen im Liveticker.