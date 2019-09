Klausdorf

Am Samstagabend gegen 19.40 Uhr ist in der Bahnhofstraße in Klausdorf ein Streit außer Kontrolle geraten. Ein 31-Jähriger und ein 24-Jähriger Klausdorfer, die sich kennen, hatten sich zunächst mit Worten gestritten – plötzlich begann der 31-jährige Mann, seinen Kontrahenten unvermittelt zu würgen. Der Bedrängte griff daraufhin zu einem Küchenmesser und stach damit dem Angreifer einmal in den Rücken. Die beiden Streitenden wurden bei dieser Auseinandersetzung verletzt, der durch den Stich verletzte Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von MAZonline