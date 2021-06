Streit in Großbeeren: Gemeindevertreter schlagen zurück

Großbeeren

Wie soll es in Großbeeren weitergehen? Diese Frage stellen sich derzeit wohl viele, die den politischen Streit in der Gemeinde verfolgen. Seit einigen Wochen eskaliert die Situation zwischen Bürgermeister und Gemeindevertretung: Im April rügten die Kommunalpolitiker Tobias Borstel (SPD) öffentlich, einen Monat später konterte dieser mit einem „Bericht des Bürgermeisters“, der es in sich hat. Von Mobbing, gezielter Überlastung und rechtswidrigen Beschlüssen war darin die Rede – wer in der Gemeindevertretersitzung nicht anwesend war, konnte die Anschuldigungen später noch einmal in voller Länge auf der Facebook-Seite der Gemeinde nachlesen.

Gemeindevertretung veröffentlicht Stellungnahme

Die völlig überrumpelten Gemeindevertreter reagierten in der Sitzung so gut wie gar nicht auf die Rede von Borstel, veröffentlichten in der vergangenen Woche allerdings eine schriftliche 16-seitige Stellungnahme dazu. In Tabellenform listen sie links die Aussagen des Berichts des Bürgermeisters auf, in der rechten Spalte ihre Sicht der Dinge – übertitelt mit „tatsächliche Fakten“.

Auf den Vorwurf Borstels, die Gemeindevertreter würden die Arbeit der Verwaltung mit zu vielen Anfragen ersticken, heißt es beispielsweise: „Wenn Anfragen spätestens zur kommenden Sitzung beantwortet werden würden, verringern sich automatisch die Anfragen.“ Nach Meinung der Verfasser würden Fragen an die Verwaltung oft nicht beantwortet, sodass „sich natürlich die Nachfragen zur Bitte um Beantwortung häufen und die Verwaltung somit überfordert ist.“

„Verhalten ist einem Amtsträger nicht würdig“

Zu Borstels Vorwürfen, Gemeindevertreter würden den Bürgermeister mit „Unmut, Missgunst und heftiger, herabsetzender und unsachlicher Kritik“ begegnen, kontern diese mit Gegenanschuldigungen: Der Bürgermeister habe einige Gemeindevertreter „unsachlich und cholerisch beziehungsweise weit unter der Gürtellinie wegen Nichtigkeiten beschimpft“, heißt es in der Stellungnahme. Dieses Verhalten sei einem Amtsträger nicht würdig. „Dies führt unweigerlich zu einer nicht ausgeglichenen und gestörten Kommunikation“, so die Verfasser.

In den einzelnen Begründungen wird wieder einmal deutlich, wie unzufrieden die Gemeindevertretung mit der Arbeit der Verwaltung ist. Die Verantwortung für den Stillstand, der momentan in der Gemeinde herrscht, schieben sie – entgegen der Aussagen des Bürgermeisters – ganz allein der Verwaltung zu. Auf die süffisante Forderung des Bürgermeisters nach einem Abwahlantrag gehen sie jedoch nicht ein.

Sogar die Großbeerener SPD – Borstels eigene Partei – habe zu Aussagen des Bürgermeisters „eine andere Meinung“, sagte Petra Brückner auf MAZ-Anfrage. Die Mitglieder hätten allerdings einen anderen Weg gefunden, mit Borstel zu sprechen. Dass die Stellungnahme im Namen der Gemeindevertretung verfasst worden sei, obwohl sich die SPD nicht daran beteiligte, sehe sie allerdings nicht so kritisch, sagt Brückner. Die Stellungnahme sei ohnehin von einer „erheblichen Mehrheit“ gewollt gewesen.

