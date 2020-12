Brandenburg an der Havel - Streit um Regionalleitstelle in Brandenburg an der Havel wird Chefsache

Jetzt wird es eng: Am Montag will der Kreistag Teltow-Fläming den Leitstellen-Vertrag mit Brandenburg an der Havel kündigen. Nun gibt es hektische Betriebsamkeit, das Thema wird Chefsache.