Online-Umfrage zur Mobilität

Das bisher eher stiefmütterlich ausgebaute Verkehrsnetz auf dem flachen Land lässt die Regionen jenseits der vergleichsweise gut erschlossenen Großstadt-Regionen im Abseits stehen. Nicht nur die Bewohner betroffener Regionen, auch die Kommunen klagen seit langem über die fehlende Infrastruktur. So werde verhindert, dass man zeitsparend, kostengünstig und möglichst umweltgerecht zur Arbeit kommen und die Freizeit gestalten kann. Denn potenzielle Arbeitnehmer und Unternehmen scheuen davor, sich in einer Region ohne vernünftige Verkehrsanbindung anzusiedeln, was sich nicht zuletzt auch in fehlenden Steuereinnahmen niederschlägt.

Studierende tun sich für das Projekt zusammen

Mit ihrem jüngsten Projekt hat sich die vor einem Jahr an der Technischen Universität Berlin gegründete Projektwerkstatt „Denk- und Aktionslabor Stadt-Land“ (DAL) nun genau diesem Thema verschrieben. Mit ihrem ab sofort im Internet ausfüllbaren Fragebogen als Teil einer Mobilitäts-Studie will die aus 21 Studierenden verschiedener Fachrichtungen verschiedener Hochschulen die Bedarfe der Bevölkerung der ländlichen Region im Umkreis der Städte Luckenwalde und Jüterbog, sowie die Defizite der vorhandenen Infrastruktur erkunden, die möglicherweise Lösungsansätze für Verbesserungen bieten können.

Abrufbar ist der anonym auszufüllende Fragebogen auf der Internetseite www.dalstadtland.de. Neben der Erhebung statistischer Daten zur Wohnregion und zum Beruf interessiert die Studierenden die Art der bevorzugten Verkehrsmittel, die Zufriedenheit mit der Erreichbarkeit von Arbeitsort, Behörden, Kita und Schule, Freizeiteinrichtungen und Einkaufszentren, sowie von Freunden und Bekannten. Wichtiger Teil der Umfrage ist die Frage, welche Art von Verbesserung gewünscht werden und ob es Angebote zur gemeinsamen Nutzung von Auto, E-Bike oder Fahrrad gibt oder diese als wünschenswert gesehen werden.

Coronakrise verhindert persönliche Befragung

Dem Plan, die Umfrage über mehrere Wochen hinweg auf Bus- und Regionalbahn-Bahnhöfen als persönliche Befragung durchzuführen, hat die Coronakrise wegen des Abstandsgebotes einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass die Initiatoren nun auf die Online-Variante umschwenken mussten. Drei Wochen haben Interessierte nun Zeit, sich an der Studie zu beteiligen, deren Ergebnis im Anschluss ebenfalls auf der Webseite zu finden sein wird. Auch die veränderte Situation durch die Krise ist nun Teil der Befragung, die die Daten jeweils getrennt für die Zeit vor, sowie in der Krise erfasst.

Der Blick von außen kann helfen

„Ich finde es spannend, wenn Leute, die selbst nicht betroffen sind, mit dem Blick von außen eine solche Erhebung machen“, sagt Jüterbogs Wirtschaftsförderer Andreas Rau, der sich Erkenntnisse für die Gewerbeentwicklung verspricht, da sich beides gegenseitig bedinge. „Seit Jahren verschärft sich, trotz Schaffung zusätzlicher Parkplatzkapazitäten, die Situation am und um den Bahnhof, da dieser Verkehrsknotenpunkt auch von Pendlern umliegender Gemeinden genutzt wird“, nennt Bürgermeister Arne Raue einen weiteren, für die Stadt wichtigen und kostspieligen Aspekt.

Froh über die Studie ist auch Luckenwaldes Amtsleiter für Stadtplanung, Peter Mann. „Uns interessiert vor allem das Ausweichverhalten bei der Mobilität in der Coronakrise und wie viele jetzt auf Bus, Auto oder Fahrrad umsteigen und wo da die Angebots-Defizite liegen, sowie, wo die Menschen Verbesserungs-Potenziale, zum Beispiel beim Verkehrsverbund, sehen“, so Mann.

Von Uwe Klemens