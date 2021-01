Stülpe: Autofahrer nach Unfall verstorben

Stülpe

Der am vergangenen Freitag bei einem Verkehrsunfall in Stülpe schwer verletzte Opel-Fahrer ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Es handelte sich um einen 54-jährigen Berliner, das teilte die Polizei am Montag mit.

Streifenbeamte hatten den Mann, der einen Opel Zafira steuerte, kurz vor dem Unfall in Holbeck kontrollieren wollen. Mann gab indessen Gas und floh vor der Kontrolle. Am Ortseingang von Stülpe kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und stieß dann auch noch mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Der Opel-Fahrer musste anschließend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos – eines war ein Kleinkind – wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline