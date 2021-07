Stülpe: Kinder ernteten bei Circus Zapp Zarap viel Applaus

Stülpe

Manege frei für Akrobaten, Zauberer, Feuerkünstler, Ballbezwinger, Seilkünstler, Clowns und Jonglierer und Trapezkünstler. Die 40 Schüler aus Hort Sonnenschein in Zülichendorf und Hort Schlossgeister in Stülpe stellten mit vereinten Kräften eine fast zweistündige spektakuläre Show auf die Beine. Dass die fast 300 Zuschauer begeistert waren ist untertrieben – das auf dem Sportplatz der Schule Stülpe aufgeschlagene Zelt bebte vor Applaus.

Hort Sonnenschein aus Zülichendorf und Hort Schlossgeister aus Stülpe beteiligten sich am Ferienzirkus

„Es war wirklich jede Attraktion ein Highlight“, so Sabine Heise, Hortleiterin Stülpe. Die Horterzieherinnen hatten zwei Wochen vor der Aufführung mehrere Workshops bei dem Zirkuspädagogen Martin Pittasch besucht, um dann eine Woche vor der Aufführung den Kindern die Kunststücke beibringen zu können. Das heißt natürlich auch, dass die Erwachsenen alles selbst ausprobierten und dabei feststellten, dass weder die Nägel auf dem Nagelbrett noch die Scherben künstlich waren.

Die Manege gehörte ganz den kleinen Künstlern und Akrobaten. Quelle: Antonia Engel

„Aber das tut nicht weh, man darf nur nicht seine Füße so doll anspannen“ berichten Finn und Felix. Der Grundschüler stand sowohl auf dem Nagelbrett als auch auf dem Scherbenhaufen. „Da muss man aufpassen, dass die Scherben nicht flach sind, sondern einen Berg ergeben“, erklärt Finn, sonst könnten Scherben hochkant stehen und in die Fußsohle schneiden. „Und wenn man runter geht, muss man sich die Füße abputzen“, damit man nicht mit Scherbenresten auf festen Boden tritt, so Finn.

Die erlernten Zaubertricks werden nicht verraten

Finns kleiner Bruder Timm hatte sich da die weniger gefährliche Nummer ausgesucht. Als Zauberkünstler ließ er eine Klassenkameradin in eine Box steigen, die dann mit sieben Schwertern durchstochen wurde. Dank Timms Zauberkünste passierte dem Mädchen nichts – nur mit durchlöchertem Shirt kommt sie wieder aus der Kiste gekrabbelt. Wie der Trick funktioniert verrät der Zauberer natürlich nicht.

Sogar eine Feuershow wurde von den Kindern aufgeführt. Quelle: Antonia Engel

„Die Kinder sind so gewachsen in der Zeit“ so Heise. „Davon werden wir noch lange was von haben“, so Anne Struck, Mutter einer Akrobatin. Auch wenn die Übungswochen anstrengend waren, hat es doch das Selbstvertrauen der Kinder unglaublich gestärkt. „Es ist irre, was das mit den Kindern macht“ so Beatrice Marquardt, Hortleiterin in Zülichendorf. „Es ist toll, dass die Kinder entdecken können, was sie für Talente haben und sich ausprobieren können“. Kinder, die sich am Anfang der Woche gar nicht trauten, machten am zweiten Tag bei zwei Workshops begeistert mit. Die Zülichendorfer wurden jeden Morgen um acht Uhr mit dem Bus abgeholt und um 15 Uhr wieder zurückgefahren. „Auf der Rücktour hat die Hälfte des Busses geschlafen“, so Marquardt. „Sogar unser größter Rabauke ist von Tag zu Tag ruhiger geworden, der war am Ende komplett ausgelastet“, Kinder wie Erwachsene hatten hart gearbeitet. Am Aufführungstag ruhig in der Turnhalle abzuwarten, bis sie dran waren, war besonders aufregend. „Ich wäre vor Aufregung fast umgekippt“ erzählt Lotte. Die Grundschülerin machte bei der Akrobatikgruppe mit, der menschlichen Pyramide. „Das war gar nicht so leicht, die beiden auf denen ich draufstand, waren nicht gleich groß, da musste ich immer aufpassen“, berichtet sie.

Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene hieß es also: „Teamarbeit“. „Das war auch wirklich ein tolles Team, gerade an die Horterzieher geht ein ganz großes Dankeschön“, so Heise. Und nicht nur an die, sondern auch an die Jugendkoordinatorin von der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Elke Schmidt, die den Förderantrag an den Bund stellte. „So viel Enthusiasmus muss man erstmal haben, dass man das durchhält“, so Struck. 21 000 Euro Unterstützung bekam der Hort, um das Projekt zu finanzieren. Dass die Kinder über sich hinaus gewachsen sind und das Programm atemberaubend war, stand am Ende des Tages außer Frage.

Von Antonia Engel