Mit teils orkanartigen Böen ist das Sturmtief „Nadia“ in der Nacht zum Sonntag auch über Brandenburg gezogen. Die Leitstellen der Feuerwehren berichteten von Hunderten Einsätzen vor allem wegen umgestürzter Bäume oder abgedeckter Hausdächer.

Auch Orte im Landkreis Teltow-Fläming waren betroffen – wie die Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Sonntag fünf Mal ausrücken, um die Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien, wie Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) Sonntagmittag berichtete. Beinahe hätte es auch die neue Feuerwache in Holbeck getroffen: Die große Pappel landete nur knapp neben dem Gebäude. Zudem wurde die Straßenbeleuchtung im Dorf gekappt.

Sturmtief „Nadia“ verursacht Stromausfall

In Woltersdorf gab es einen Stromausfall während des Sturms. Eine Ursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie ein Streichholz knickte der Sturm einen Straßenbaum mitten in Luckenwalde um. In der Nacht hielt der Rotdornbaum in der Gartenstraße den Naturgewalten nicht Stand. Die Baumkrone landete auf dem Gehweg und zum Teil auf einen darunter parkenden Pkw, der auf den ersten Blick aber weitgehend schadlos davongekommen ist.

Neun Einsätze im Dahmer Amt

Im Dahmer Land bescherte „Nadia“ den Feuerwehrleuten ein unruhiges Wochenende. „Am Samstag um 22 Uhr wurden wir zum ersten Einsatz gerufen, inzwischen sind es neun“, schilderte Amtsbrandmeister Karsten Schmidt am Sonntag um 13 Uhr die Situation. Bei sämtlichen Einsätze ging es ausschließlich um die Beseitigung abgeknickter Bäume und Äste. Jeweils 10 bis 15 Kameraden unterschiedlicher Wehren waren pro Einsatz dabei. Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen oder Personen gab es zum Glück keine.

Für das Absägen eines Astes auf der Dahmer Straße zwischen Niebendorf-Heinsdorf und Gebersdorf waren die Dahmer Kameraden auf die Unterstützung der Jüterboger Wehr angewiesen, die mit ihrer Drehleiter anrücken musste. „Ansonsten gab es bei uns bislang keinen weiteren Einsatz, aber die Kameraden sind darauf vorbereitet und in Bereitschaft“, so Jüterbogs Stadtbrandmeister Rico Walentin.

