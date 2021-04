Zossen

Kathrin Rudolph ist Superintendentin und damit Verwaltungschefin des Evangelischen Kirchenkreises Zossen-Fläming.

Frau Rudolph, die Pandemie verhagelt Ihnen das zweite Jahr infolge das wichtigste kirchliche Fest. Mit welchen Gefühlen sehen Sie Ostern entgegen?

Kathrin Rudolph: Ich freue mich sehr drauf. Ich habe das Weihnachtsfest, das ähnlich eingeschränkt war, als trotzdem sehr beglückend erlebt. Insofern bin ich nicht niedergeschlagen. Im vorigen Jahr war es anders, eine sehr merkwürdige Situation. Ostern fiel mitten in den ersten Lockdown. Die leeren Kirchen, die Kontaktbeschränkungen, das alles war ungewohnt. Viele haben das Fest deshalb als deprimierend in Erinnerung. Für dieses Jahr erwarte ich, dass es auch fröhlich wird.

Hier ist es! Quelle: Havelcom

Gefunden! Hier geht es zum Gewinnspiel - ein HIKANOE-Packraft (the boat to go) für zwei Tage.

Die Bund-Länder-Konferenz wollte in der vorigen Woche den Kirchen alle Präsenzveranstaltungen über Ostern streichen. Die Entscheidung wurde zurückgenommen. Ist auch das ein Grund für ihre Freude?

Die Ankündigung hat uns tatsächlich sehr erschüttert. Schon vorher ist niemand von normalen Ostergottesdiensten ausgegangen, aber es gab gute Pläne der Kirchengemeinden, und dann sollten auch diese kleinen Angebote plötzlich nicht möglich sein. Über den jetzigen Weg sind wir erleichtert. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die steigenden Corona-Zahlen trotzdem für alle bedrückend sind.

Was sind das für kleine Aktionen, von denen Sie sprechen?

Auf einem Friedhof kommt am Ostersonntag ab 6 Uhr eine kleine Runde von Menschen zusammen, dazu spielen Bläser. In einer anderen Kirchengemeinde geht eine Pfarrerin mit einem kleinen liturgischen Team durch die Dörfer und singt Lieder. Wieder anderswo spielen Bläser vom Kirchturm. Wir sprechen also nicht über große Menschenansammlungen.

Werden Kirchen über Ostern offen sein?

Es gibt Gemeinden, die ihre Kirchen öffnen, manche halten sogar kleine Andachten. Andere haben ihre Angebote ins Netz verlegt, was zur neuen Normalität gehört. Es gibt das Kirchenradio in Jüterbog, es wird Streamingangebote geben, im Norden des Kirchenkreises wird eine Hausandacht in die Briefkästen verteilt. Als Kirchenkreis steuern wir zwei größere Aktionen bei. Eines ist die Corona-Klagezeit am Mittwochabend, das ist eine ökumenische Aktion mit den Ordensschwestern aus Kloster Alexanderdorf. Wir werden dabei Corona-Schicksale aus der Region anonymisiert vortragen und vor Gott bringen. Das wird gestreamt und kann auch später abgerufen werden. Und weil sich am Gründonnerstag das typische Tisch-Abendmahl kaum hygienekonform umsetzen lässt, wird es ein Angebot über Telefon und Videokonferenz geben. Das Angebot ist sehr kurzfristig. Ich hoffe, dass wir trotzdem viele erreichen.

Kirche ist auf Gemeinschaft ausgelegt, was in Zeiten der Pandemie nicht möglich ist. Gewöhnt man sich daran, den Glauben alleine auszuleben?

Das ist sehr unterschiedlich. Untersuchungen zeigen, dass Kirche mit multimedialen Angeboten einen größeren Kreis erreicht. Wer Gottesdienste als Stream anschaut, kann sie sich besser in den eigenen Tagesplan einpassen. Diese Möglichkeit ist für viele gut. Für andere ist der Sonntagvormittag die einzige Gelegenheit, bei der sie überhaupt andere Menschen sehen. Für die ist der Verzicht auf Präsenzgottesdienste eine große Belastung. Deshalb bleibt es wichtig, dass wir nicht nur Streamingangebote machen, sondern auch verkürzte Gottesdienste. Wir bekommen übrigens viele Rückmeldungen von Menschen, die die kürzeren Gottesdienste richtig gut finden.

Wäre das dann nicht auch etwas für die Zeit nach Corona?

Wir haben tatsächlich in einer Werkstattwoche darüber diskutiert, wie es nach Corona weitergeht. Da stellen sich solche Fragen: Was von früher bleibt unverzichtbar? Welche neue Idee ist so gut, dass wir sie in die Zeit nach der Pandemie mitnehmen wollen? Wo brauchen wir neue Ansätze, was darf einschlafen? Die Meinungen sind nicht einhellig: Manche sagen, dass ein digitaler Gottesdienst kein Gottesdienst ist. Aber ich bin überzeugt, dass die Pandemie unsere Arbeit verändern wird. Wir spüren schon jetzt, dass wir besser vernetzt sind. Die Kirchgemeinden kooperieren mehr. Das gefällt mir.

Klingt, als müssten Sie bald die Stelle eines Digitalbeauftragten schaffen. Oder gibt es den schon?

Für neue Stellen fehlen uns leider die Ressourcen. Aber es wird eine Arbeitsgruppe für digitale Angebote geben. Wobei wir auch da haushalten müssen. Die Corona-Klagezeit werden wir aufwendig produzieren, Zoom-Gottesdienste sind deutlich kostengünstiger.

Zu Beginn der Pandemie war bei einigen Pfarrern eine regelrechte Euphorie für digitale Angebote zu spüren. Hat sich diese Euphorie gehalten?

Mir fallen mehrere Pfarrpersonen ein, die das Thema nach wie vor mit großer Begeisterung weitertreiben. Andere sind aber auch erschöpft. Da ist es gut, dass sich vieles hin zur Teamarbeit verlagert hat. Die Zahnputzandacht in Luckenwalde ist dafür ein gutes Beispiel. Die wurde von wenigen konzipiert, inzwischen gibt es einen großen Redaktionskreis. Das erleichtert die Arbeit sehr.

Welchen Einfluss hat Corona auf die Mitgliederzahlen der Kirche?

Erstaunlicherweise hat unser Kirchenkreis im Jahr 2020 weniger Mitglieder verloren als in den Vorjahren. Ob das so bleibt, wird sich zeigen. Aber es wäre natürlich schön, wenn Kirche in einer Zeit, in der es um Leben, Tod und den Sinn des Lebens ging, als relevant wahrgenommen würde.

Frau Rudolph, wenn Sie ein Jahr in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich für nächste Osterfest?

Meine Hoffnung ist nicht, dass alles so wird wie früher. Ich hoffe vielmehr, dass wir das Beste mitnehmen und Menschen künftig auch auf anderen Wegen erreichen können. Ich würde gerne zeigen, dass Kirche auf neue Umstände reagieren kann, und dass sie gleichzeitig Heimat bleibt.

Von Oliver Fischer