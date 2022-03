Blankenfelde/Teltow

Seit drei Jahren der Corona-Pandemie leisten die Pflegekräfte der Region Außergewöhnliches. Oft gehen sie an die eigene Belastungsgrenze – oder darüber hinaus. Finanziell viel zurück bekommen sie für ihren Einsatz jedoch weiterhin nicht. Ein paar mal wurde für sie anerkennend geklatscht, doch der Monatslohn bleibt gering.

Gleichsam stellte der 27. Februar dieses Jahres ein Novum in der Bundesrepublik Deutschland dar: Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete in einer Sondersitzung des Bundestages, dass die Bundeswehr insgesamt 100 Milliarden Euro aus einem Sondertopf erhalten soll. Es war die erste Sitzung des Bundestags an einem Sonntag. Grund dafür sind der anhaltende Krieg und die dramatische Situation in der Ukraine.

Über Jahre fehlte das Geld für die Pflegekräfte

Nun werden für die Bundeswehr Finanzen bereitgestellt bzw. aufgenommen, die es so für die Pflege oder beispielsweise für die Bildung nicht gab, die seit Jahren aber benötigt werden. Miteinander vergleichen oder aufwiegen möchten die Pflegeeinrichtungen der Region die beiden Situationen nicht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es sind die Menschen und Patienten, die das Land mit aufgebaut haben, also die Kriegsgeneration, die darunter am meisten leiden“, sagt Antje Schroth von der Hauskrankenpflege im Gesundheitszentrum Teltow (Potsdam-Mittelmark). Dass die Bundeswehr angesichts der sich zuspitzenden Situation in Europa so viel Geld erhält, findet sie ausdrücklich gut. „Ich gönne es allen, die etwas zur Gesellschaft beitragen“, sagt sie. Sie sorgt sich aber auch um die Patienten von Pflegeeinrichtungen.

Pflegekräfte sollen überall gleich bezahlt werden

„Dass das Geld in der Pflege fehlt, geht zu Lasten der älteren Menschen. Wir können die vielen Anfragen, die wir haben, schon gar nicht mehr bedienen“, sagt sie. 13 Mitarbeiter hat sie, die sich um insgesamt 67 Patienten in Teltow kümmern. Der Bedarf an pflegebedürftigen Menschen sei aber deutlich höher. Sie habe einst 24 Mitarbeiter gehabt, doch hätten diese wegen der schwierigen Arbeitsbedingungen und des geringen Lohns gekündigt.

Auch deshalb wünscht sich Antje Schroth eine Lohnerhöhung im Pflegebereich. Ihren Angestellten zahle sie aktuell einen Stundenlohn zwischen 18,50 und 19,50 Euro – Geld, das sie von den Krankenkassen erhalte, die in der Regel für die Kosten aufkommen. Das jedoch sei in allen Bundesländern unterschiedlich geregelt – so würden in Berlin etwa zusätzlich noch die Bezirksämter die Pflege mitbezahlen. In Brandenburg sei das nicht der Fall. „Wir leisten alle das Gleiche und ich wünsche mir, dass wir in Deutschland auch gleich bezahlt werden“, sagt sie.

Lohnsteuererlass für Pflegekräfte

Über die Situation in der Pflege ärgert sich auch Michael Bethke. Er ist Geschäftsführer und Inhaber von insgesamt 16 Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland – darunter einer in Blankenfelde. „Es ist erstaunlich, in der Pflege wurde uns immer gesagt, es ist kein Geld da“, sagt er. Trotzdem möchte er auch die 100 Milliarden für die Bundeswehr nicht mit der Situation in der Pflege vergleichen.

Hingegen kritisiert er den Corona-Bonus, der in der Pflege ausgezahlt wurde. „Es war ein extrem kompliziertes Verfahren, das sich über Monate hingezogen hat“, sagt Michael Bethke. Letztendlich hätten seine Angestellten einen Bonus zwischen 300 und 1200 Euro erhalten. Zufrieden ist er damit nicht. „Das sind Peanuts“, sagt er. Die Maßnahme sei nahezu verpufft – auch weil andere Preise, etwa Benzinpreise, stetig mitgestiegen sind.

Vielmehr fordert er, dass Pflegekräften für mehrere Monate oder ein Jahr die Lohnsteuer erlassen wird. „Dadurch hätten die Mitarbeiter 300 bis 400 Euro mehr im Monat“, sagt er. In Blankenfelde beschäftigt er 90 Mitarbeiter. Die Stimmung unter ihnen sei wegen des geringen Lohns schlecht. „Sie sehen auch, dass es nun doch geht, Geld zu bekommen – und das in einer Sonntagsrede des Kanzlers“, sagt Michael Bethke.

Von Steve Reutter