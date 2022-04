Teltow-Fläming

Mit insgesamt Landkreis-weit 49.459 bestätigten Fällen gab es laut Angaben des Landes am zurückliegenden Wochenende keine Neumeldungen. Auch im Land selbst blieb mit 716.821 die Zahl der Infizierten konstant.

TF leicht unter Landesdurchschnitt

Die 7-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming liegt bei 713,5 je 100.000 Einwohner und damit leicht unter dem Landesdurchschnitt von 747,9. Die einzige Verschiebung gab es zwischen der Zahl der aktuell Infizierten und der der Genesenen. 900 Menschen mehr, insgesamt nun 597.900, gelten landesweit als genesen. Die Zahl der aktuellen Fälle sank um den gleichen Wert auf nunmehr 113.400. Im Landkreis selbst galten am Freitag noch 2.559 Menschen als aktuell infiziert.

Die Infektionen sind weiter diffus im Landkreis verteilt. Anders als zu Beginn der Coronakrise ist nun der Süden stärker als der berlinnahe Norden betroffen. Zum Ende der Woche gab es in Jüterbog 238 aktive Fälle. Noch höhere Fallzahlen wurden aus Luckenwalde (369), Blankenfelde-Mahlow (439) und Ludwigsfelde (439) gemeldet.

Der Altersdurchschnitt der Infizierten ist im Vergleich zur Vorwoche stabil und lag bei rund 40 Jahren. Rund 19 Prozent der Infizierten sind Kinder und Jugendliche. Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre machten rund 9 Prozent der Infizierten aus.

260 Impfungen in der Vorwoche in TF

260 Personen haben sich in der 13. Kalenderwoche in den Impfstellen des Landkreises immunisieren lassen. In vielen Fällen handelte es sich nach Angaben des Gesundheitsamtes bereits um die zweite Auffrischungsimpfung.

In der Fläminghalle Luckenwalde sind derzeit noch zwei Impfstraßen in Betrieb. Aufgrund der sinkenden Nachfrage werden auch diese schrittweise abgebaut. Letzter Impftag soll hier der 28. April sein. Am Krankenhaus Ludwigsfelde wird derzeit noch samstags von 10 bis 12 Uhr geimpft. Darüber, wie lange es diese Möglichkeit noch gibt, machte der Landkreis keine Angaben.

Bürgertelefon in TF mindestens noch bis Ende April

Weiterhin aktiv ist das Corona-Bürgertelefon in der Kreisverwaltung, das montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr, sowie montags bis donnerstags von 13 bis 15 Uhr unter der Nummer (0 33 71) 6 08 61 00 geschaltet ist. Da der Beratungsbedarf und damit das Anrufaufkommen stetig sinken, wird hier bereits über eine Abschaltung, die frühestens im Mai erfolgen könnte, nachgedacht.

Von Uwe Klemens