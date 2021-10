Teltow-Fläming

Die Corona-Inzidenz liegt in Teltow-Fläming aktuell deutlich über dem landesweiten Durchschnitt. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag einen Wert von 62,4 im Landkreis. Brandenburgweit liegt die Inzidenz aktuell lediglich bei 41,5.

Wieder Corona-Patienten auf der Intensivstation

Dafür, dass das Infektionsgeschehen im Landkreis derzeit wieder angespannter ist als im Sommer, sprechen auch die Zahlen aus den Krankenhäusern. Das bundesweite Intensivregister verzeichnet seit wenigen Wochen wieder regelmäßig Covid-Patienten in Teltow-Fläming, die wegen des Virus intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Derzeit sind es in den beiden Krankenhäusern in Luckenwalde und Ludwigsfelde insgesamt zwei Personen.

Weiterer Todesfall

Am Mittwoch war außerdem die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus erneut gestiegen. Insgesamt sind damit 211 Menschen aus Teltow-Fläming an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Von Victoria Barnack