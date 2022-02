Teltow-Fläming

Laienchören und Musik-Ensembles im Landkreis macht Corona zu schaffen. Zwar dürfen sie proben, entsprechend der Corona-Verordnung der Landesregierung aber nur unter den Bedingungen von 2G. Chor- oder Ensemble-Mitglieder müssen also geimpft oder genesen sein. Diese Vorschrift gilt dabei auch für die jeweiligen Leiter.

Die Stimmung in den Chören ist landauf, landab nicht zum besten bestellt, berichtet die Vorsitzende eines Vereins, die auf gar keinen Fall möchte, dass ihr Verein oder gar ihr Name genannt wird. Statt Chorproben gebe es Diskussionen um den Impfstatus, Verunsicherung und Streit seien an der Tagesordnung. Weil Ungeimpfte sich bei den Chorproben ausgegrenzt fühlten, käme es überall auch zu Austritten bis hin zum Weggang des jeweiligen Chorleiters. Ihr Chor hat die Proben vorübergehend ganz eingestellt, um derartigen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen.

Chöre dürfen unter Anwendung des 2G-Modells proben

Nach der Corona-Verordnung des Landes Brandenburg dürfen Laienchöre zurzeit zwar proben und auftreten, „allerdings nur unter Anwendung des 2G-Modells“ informiert der brandenburgische Chorverband seine Mitglieder. „Diese Vorschriften müssen wir befolgen“, sagt Axel Jung vom Gemischten Chor in Großbeeren. Dabei stehe man in Großbeeren gut da, nur ein einziges Chormitglied sei ungeimpft und nehme deshalb an den Proben nicht teil.

MAZ-Leserin Heide Wolfgramm aus Rangsdorf ist mit dem Probenverbot für Ungeimpfte unzufrieden. Sie berichtet, dass ungeimpfte Mitglieder des dortigen Kirchenchores „seit dem 20.1.22 ausgeschlossen“ worden sind. Die Rangsdorferin hat sich deshalb an verschiedene Stellen in der evangelischen Kirche gewandt, vergeblich, wie sie schreibt. Ihre Lösung wäre, dass Ungeimpfte sich vor der Chorprobe testen lassen. Nur zulässig ist sie nach der Corona-Verordnung des Landes nicht.

Kreiskantor Zossen-Fläming: Zusätzliche Schnelltests empfohlen

Das bestätigt auch der zuständige Kreiskantor Manuel Gera. Der für die Kirchenmusik zuständige Kirchenmusikdirektor bedauert, dass die Proben der Laienensembles nicht wie vor Corona stattfinden können. „Aber über allen Entscheidungen schwebt die Verordnung des Landes, der zufolge für Proben und Aufführungen der Chöre 2G gilt“, sagt er. Und weiß darüber hinaus von einer Empfehlung der Landeskirche, derzufolge sich alle, die an Chor- oder Ensembleproben teilnehmen, sich zusätzlich testen lassen sollen.

Von Udo Böhlefeld