Alle Jahre wieder, um den 8. März herum, machen Feuerwehrfrauen aus dem gesamten Landkreis in Altes Lager die Nacht zum Tag. Seit rund 20 Jahren ist das Frauentags-Bowling ein Dankeschön an all die weiblichen Kameraden, die entweder als aktive Einsatzkräfte oder in einem der zahlreichen Feuerwehrvereine tätig sind.

IRund ein Sechstel sind Frauen

„Immerhin 421 der 2.572 laut jüngster Zählung aktiven Kameraden sind Frauen. Darüber, wie viele Frauen und Männer in den Vereinen tätig sind, haben wir keine Zahlen“, sagt Bettina Schendel, die im Auftrag des Kreisfeuerwehrverbandes für die Organisation des Frauentags-Bowlings zuständig ist.

Doch die Corona-Krise macht den Organisatoren der Veranstaltung nun schon das zweite Mal in Folge einen Strich durch die Rechnung. Die Hoffnung, dass es nach dem Total-Ausfall im vergangenen Jahr nun an diesem 8. März wieder die reine Frauenrunde in Altes Lager geben wird, erfüllt sich angesichts der aktuellen Corona-Zahlen nicht. „Den Termin haben wir vorsichtshalber erstmal abgesagt und hoffen, dass wir die Veranstaltung am 4. Mai nachholen können“, so Schendel.

An den Kartenspiel-Tischen geht es ebenfalls um gute Laune und Pokale. Quelle: Uwe Klemens

Zum Veranstaltungsort Altes Lager gibt es keine Alternative, denn nirgendwo sonst in der Region kann auf zehn Bahnen gleichzeitig gebowlt werden. Da der Platz trotzdem nicht für alle Frauen reicht, ist die Teilnehmerzahl stets auf 100 begrenzt. Wie oft genau das Freuen-Bowling schon stattfand, kann Schendel nicht sagen. „Etwa vor zwei oder drei Jahren haben wir das 20-jährige Jubiläum der Veranstaltung gefeiert“, blickt die Organisatorin zurück.

Männer sind nur als Chauffeur, Kellner oder Blumen-Überreicher zugelassen. Quelle: Uwe Klemens

„In der Regel laufen die Bewerbungen zur Teilnahme über die Ortswehren oder die Vereine, aber grundsätzliche kann sich jede Frau, die im Landkreis Mitglied der aktiven Wehr oder eines Feuerwehrvereins und mindestens 18 Jahre alt ist, auch alleine bewerben“, so Schendel.

Kartenspiel statt Bowlingkugel

Auch für die Kameradinnen, die selbst nicht bowlen können oder wollen, aber trotzdem mit dabei sein wollen, gibt es seit ein paar Jahren eine Lösung. „Die Frauen aus Blönsdorf hatten damals die Idee, ob man nicht gleichzeitig an einigen Tischen auch Karten spielen könnte. Inzwischen haben wir drei Tische, an denen gespielt wird und für die Teilnehmerinnen dort gibt es ebenfalls kleine Preise und Pokale“, so Schendel.

Auch auf den Bowlingbahnen geht es um Punkte und Pokale, aber kaum jemand kämpft verbissen um den Sieg. Der Spaß und steht im Vordergrund, wie jede(r) weiß, der schon einmal mit dabei war. Männer sind an diesen Abenden nur als Chauffeur und hinterm Tresen zugelassen.

Die wichtigstes Trophäe des Abends ist der von Beginn an ausgelobte Wanderpokal, der seit der letzten Veranstaltung vor zwei Jahren in Jüterbog steht und nun auf eine neue siegreiche Frauenmannschaft wartet.

