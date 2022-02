Teltow-Fläming

Zum Valentinstag werden viele – wenn sie es nicht schon vorher sind – zum Romantiker. Kerzenschein, ein romantischer Sonnenuntergang, eine fantastische Aussicht oder ein verträumter Spaziergang stehen bei vielen Pärchen auch abseits des 14. Februars hoch im Kurs.

Außerdem ist es nie verkehrt, wenn man Orte kennt, die für ein Pärchen- oder auch Hochzeitsfoto richtig was her machen. Teltow-Fläming hat dank Seen und Kanälen, Parkanlagen, Wäldern, Schlössern und Gutshäusern einige romantische Orte für Dates, zweisame Spaziergänge und auch unvergessliche Hochzeiten zu bieten. Die MAZ-Reporter haben passend zum Valentinstag ein paar Tipps zusammengetragen.

Still und beschaulich am Fuße der Bärwalder Burgruine

Um Zwei- oder auch Einsamkeit inmitten der stillen Natur zu genießen, ist die Bärwalder Burgruine eine sehr gute Wahl. Nicht nur bei Hochzeitspaaren sind die Reste des Bollwerks ein beliebtes Motiv. Wer sich sein Tischlein-deck-dich mitbringt kann sich fühlen wie früher der Burgherr und sein Burgfrollein. Vielleicht lässt sich sogar ein Biber blicken, den das Gelände um die einst prächtige Burg ist heute sein Revier.

Die Burgruine in Bärwalde hat sich schon auf Frühling eingestellt. Quelle: Beate Klemens

Lauschiges Plätzchen am Kloster in Jüterbog

Wer ihn Jüterbog einen ruhigen Ort für die Zweisamkeit sucht, braucht vom Stadtzentrum nicht mal lange zu laufen und wird im Klostergarten hinter dem ehemaligen Mönchenkloster fündig. Wer dies im Herbst tut, kann sich dann sogar die Trauben vom rankenden Wein pflücken. Auch das ein oder andere Küßchen bleibt hinter den dichten Zweigen dann von anderen Spaziergängern unentdeckt.

Die Weinstöcke im Jüterboger Klostergarten tragen im Herbst reichlich Früchte. Quelle: Uwe Klemens

Schlosspark in Blankensee: Auf Fontanes Spuren genießen

Einkehren oder lieber in aller Ruhe die Landschaft genießen? Wer sich nicht entscheiden kann, kann im Schlosspark in Blankensee beides tun. Dort, wo einst sogar Brandenburgs Dichterfürst Theodor Fontane spazieren ging, lässt sich die Auszeit noch heute genießen.

Das Sudermannhaus im Schlosspark in Blankensee lädt zur Einkehr nach erquicklichem Spaziergang. Quelle: Julian Michael Klein

Weiter Blick über den Dobbrikower See

Das Standesamt im Haus am Dobbrikower Bauernsee ist wirklich romantisch. Mit und ohne Trauschein lässt sich von hier oder beim Spaziergang der Blick über das lauschige Gewässer genießen.

Blick aus dem Trauzimmer auf den Dobbrikower Bauernsee. Quelle: Margrit Hahn

Romantik pur mit Seeblick in Wünsdorf

Ein Spaziergang am See ist zu jeder Jahreszeit für Naturfreunde ein Genuss. Allein, zu zweit, ganz in Familie oder mit guten Freunden kann man auf dieser Bank am Wünsdorfer See rasten und den romantischen Untergang der Sonne beschauen.

Sitzen und den Anblick genießen kann man auf dieser Bank am Wünsdorfer See zu jeder Tages- und Jahreszeit. Quelle: Kurt Kromer

Reich an Korn, arm an Born im Niederen Fläming

“Reich an Korn aber arm an Born“ ist so ein Spruch, dem man im Niederen Fläming auf Schritt und Tritt begegnet. Mühlen prägten lange die Landschaft und sind auch heute noch, wie hier in Kolpien bei Dahme oder die Dennewitzer Hochzeitsmühle, ein beliebtes Ausflugsziel.

Die alte Windmühle in Kolpien bei Dahme ist ein Relikt aus früherer Zeit. Quelle: Uwe Klemens

Romantik-Ort Wiepersdorf

Das Wiepersdorfer Schloss und der dazugehörige Park gelten als wichtiger Ort der Romantik. Schließlich wandelten hier einst die wichtigsten Romantiker der Literaturgeschichte. Auch heute wird die lauschige Anlage von Besuchern aus Fern und Nah geschätzt und ist bei Brautpaaren ein beliebtes Motiv für das romantische Hochzeitsfoto.

Die Wiepersdorfer Kirche steht direkt am Teich des Schlossparks. Quelle: Uwe Klemens

Lauschiges Plätzchen in der Schloss-Ruine in Dahme

Bis zum Frühling, wie auf diesem Bild, dauert es zwar noch ein wenig, aber die Schlossruine in Dahme erfreut sich bei Touristen und Einheimischen zu jeder Jahreszeit großer Beliebtheit. Im Inneren des Gemäuers gibt es viele lauschige Ecken zu entdecken.

Wenn die Frühlingssonne durch die Bäume scheint, wirkt die Schlossruine in Dahme wie ein Zauberschloss. Quelle: Uwe Klemens

Vis-a-vis des Jüterboger Wasserturms

Wer einmal aus ungewöhnlicher Perspektive auf Jüterbog blicken möchte, ist auf dem Wasserturm-Berg vis-a-vis der Nikolaikirche genau am richtigen Ort. Das kleine Wäldchen rings um den leider nicht zugänglichen, aber unter Denkmalschutz stehenden Turm ist ein verschwiegenes Örtchen und deshalb auch ein bei Paaren beliebter Ort.

Der Blick vom Jüterboger Wasserturm-Berg aus ist imposant. Quelle: Uwe Klemens

Von Uwe Klemens