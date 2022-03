Ludwigsfelde

Ein neuer und besonderer Rufbus geht in wenigen Tagen an den Start: Ab 1. April können Menschen im Stadtgebiet von Zossen, in der Gemeinde Am Mellensee und in der Stadt Trebbin einen solchen nur nach Bedarf fahrenden Kleinbus bestellen.

Besonders ist dieser Start nicht nur deshalb, weil für ihn zuerst in der Gemeinde Am Mellensee, danach auch in Zossen so vehement gekämpft wurde. Besonders wird die neue Rufbus-Linie in ihrem ersten Jahr auch, weil Frank Broshog (parteilos), der Bürgermeister von Am Mellensee, den Gemeindevertretern gleich mit ankündigte: „Und bei Bedarf fährt dieser Rufbus auch bis zur Laga in Beelitz.“

Landesgartenschau Beelitz startet zu Ostern

Brandenburgs Landesgartenschau 2022 beginnt am Gründonnerstag, dem 14. April. Dabei wollen die drei Städte Beelitz, Bad Dürrenberg (Sachsen-Anhalt) und Torgau (Sachsen) mit den gleichzeitigen Lagas ihrer Bundesländer „ein mitteldeutsches Blütendreieck“ bilden, wie es in der Werbung für diese gärtnerischen Höhepunkte heißt.

Für die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) ist dieser jüngste Rufbus-Verbund der dritte im Landkreis. Als Formsache wird dabei die endgültige Genehmigung vom zuständigen Landesamt angesehen, „die Anhörung dazu ist durch“, so VTF-Geschäftsführer Volker Fleischer; die Zulassung erwartet er noch in dieser Woche.

VTF-Rufbus-Manager Dirk Müller ist froh, dass ein ganz anderes Problem gelöst wurde. „Wir haben überhaupt einen Partner für die neue Linie gefunden. Das ist im Moment wahrlich nicht ganz einfach“, sagt er gegenüber der MAZ. Er hatte alle Taxi- und Mietwagen-Unternehmen im Kreis angeschrieben, lediglich ein einziges meldete sich, sagt Müller.

Fototermin zur Zusammenlegung der Rufbuslinien Baruth-Ost und Nuthe-Urstromtal im Mai 2021 in Petkus. Quelle: Hartmut F. Reck

Dieser Partner ist der Fahr-Service von Dirk Lahsowsky, er wird nun auf Bestellung Haltestellen in den drei Gemeinden mit ihren vielen Ortsteilen anfahren. „Vorerst nur diese offiziellen Haltestellen“, wie Bürgermeister Broshog erklärte; die Auswertung einer Umfrage zu zusätzlichen Haltestellen in den drei beteiligten Gemeinden sei noch nicht abgeschlossen.

Zusatz-Haltepunkte in Zossen und Am Mellensee

Diese Umfrage auch unter Orts- und Seniorenbeiräten, bei Schülersprechern, Kinder- und Jugendbeauftragten sowie in Jugendclubs hatte – wie so vieles beim Thema Mobilität im ländlichen Raum – der Kommunalpolitiker Dirk Pehnert initiiert. Jetzt wird geprüft, welche Zusatzpunkte neben offiziellen Bushaltestellen tatsächlich angefahren werden können. Solche Haltepunkte dürfen nicht zu nah an vorhandenen Haltestellen sein, sie dürfen andere Verkehre nicht behindern und müssen sowohl für die Fahrzeuge als auch für die Fahrgäste ohne Hindernis erreichbar sein.

Mit der Erweiterung der Trebbiner Kranich-Rufbus-Linie 778 auf Zossen und Am Mellensee sind dann weit mehr als 80 Prozent der Kreisfläche abgedeckt, sagt Dirk Müller zu den Zahlen hinter diesem neuen Angebot; „und nach Einwohnerzahlen können dann fast 60 Prozent aller Bürger in TF einen Rufbus bestellen.“

Bisher gibt es die Rufbus-Bereiche 755 Baruth Ost – Nuthe-Urstromtal, zu dem auch das Amt Dahme gehört, sowie den Verbund 777 Niedergörsdorf – Niederer Fläming. Klappt es mit den Stadtgebieten von Luckenwalde und Ludwigsfelde wie geplant, dann folgt ab 7. Juli ein weiterer großer Rufbus-Schritt im Kreis. Bis 2025 soll es dieses zusätzliche Mobilitätsangebot zum ÖPNV im gesamten Kreisgebiet geben.

So kann man den Rufbus bestellen

Die Rufbuszentrale der VTF ist täglich von 5 bis 22 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer 0 33 71/62 81 81 oder über die Rufbus-App unter https://www.vtf-online.de/rufbusapp.html

Von Jutta Abromeit