Spargelliebhaber dürfen sich freuen. „Die ersten Stangen haben wir schon gefunden“, so Marc Hoffman vom familiengeführten Spargelgut Diedersdorf und zeigt auf die Felder. Die Hauptsaison beginnt gewöhnlich erst Mitte April. Bestimmte Sorten sind aber früher dran. Gijnlim etwa ist eine männliche Hybridsorte, die schon zu Beginn der Spargelzeit unter schwarzer Folie gezogen wird. „Wenn man die ersten Stangen findet, hat man eine Woche später schon einen kleinen Ertrag“, weiß Hoffmann, der sich freut, den Hofladen in der kommenden Woche zu öffnen.

Doch bis dahin haben er und seine Kollegen noch alle Hände voll zu tun: Neuen Spargel anbauen, Erdbeeren pflegen, Unkraut jäten und den Gastronomiebereich aufbauen. Auch die Klimaerwärmung macht dem Spargelbauer zu schaffen: Zwar ermöglichen warme Temperaturen eine frühere Ernte, aber wenig Niederschlag birgt Probleme: „Jeder, der einen Garten hat, wird das kennen. Ein trockener Boden macht viel zusätzliche Arbeit“, so Hoffman, der schon seit 1996 Spargel anbaut.

Mindestens drei Jahre dauert es nach dem Anbau bis zur ersten Ernte. Etwa 10 Jahre lang kann man den Spargel dann ernten. Das Anbaukonzept ähnelt dem einer Familie: In jeder Generation müssen Kinder nachgeboren werden, damit die Familie nicht ausstirbt. „So ist das auch beim Spargel“, sagt Hoffmann, der jetzt eine Wurzel in der Hand hält, „wenn man 100 Hektar Spargelfelder bewirtschaften will, muss man jedes Jahr zehn bis zwölf Hektar neu anbauen.“

Auf dem Spargelgut Diedersdorf wird neuer Spargel gepflanzt. Quelle: privat

70 bis 80 Gramm wiegt einer der Wurzelstöcke, die der Hof Diedersdorf von einem Lieferanten bekommt. Dann heißt es: Die Wurzeln einpflanzen, pflegen – und abwarten. „Am 24. Juni ist für uns Spargelbauern Silvester“, sagt Hoffmann. An diesem Tag endet die Saison, damit der Spargel noch ausreichend Zeit hat, durchzuwachsen. „Die Pflanze soll gut aufwachsen – also Energie tanken und ordentlich Photosynthese betreiben“, erklärt Hoffmann. Die Zeit bis zum ersten Frost braucht der Spargel außerdem, um genügend Kraft für das nächste Jahr zu sammeln.

Mit der Folientechnik kann man das Wetter regulieren

Spargel ist ein Saisongeschäft – aber nicht jede Saison verläuft wie die andere. Daher variiert auch der Preis. Den kann Hoffmann erst bestimmen, wenn er abschätzen kann, wie viel Spargel er ernten wird. Wenig Spargel bedeutet einen höherer Preis. Er rechnet mit 8 bis 15 Euro für das Kilogramm. Wie in vielen anderen Branchen steigen auch beim Spargelanbau die Produktionskosten. Das versucht Hoffmann zu einem gewissen Grad abzufedern: „Früher hat man zweimal täglich geerntet. Mit der Folientechnik kann man das Wetter regulieren und den Spargel in einem zweitägigen Rhythmus stechen.“ Die Folien kann man außerdem etwa ein Jahrzehnt lang wiederverwenden.

Spargelbauer Hoffmann bezahlt seine Mitarbeiter nach Leistung

Der Krieg gegen die Ukraine hat auch vor der Spargelbranche nicht Halt gemacht. Die teuren Dieselpreise sind ein Kostenfaktor für Hoffmann. Weniger Sorge macht ihm hingegen der steigende Mindestlohn. Denn seine Mitarbeiter bezahlt der Spargelbauer sowieso gut – nämlich so, wie ihre Leistungen sind. Viele polnische und rumänische Partner arbeiten seit Jahrzehnten auf dem Spargelgut. „Wir haben auch Anfragen von geflüchteten Ukrainern bekommen, aber seitens der Ämter gibt es noch keine Äußerung“, so Hoffmann. Bis der Hofladen öffnet, kann man sich auf leckere Gerichte freuen: Für kühle Tage empfiehlt Hoffmann Spargel mit Schnitzel.

Spargelhof Siethen setzt auf natürliche Mittel

Das ist auch ein Lieblingsgericht von Spargelbauer Ehlers, der den Spargelhof Siethen in Ludwigsfelde führt. An warmen Tagen isst er gerne Spargel mit geräuchertem Schinken. Saisonbeginn ist für den Hofladen, in dem auch andere frische Delikatessen zu kaufen sind, der 8. April. „Mit dem Spargel wird es aber wohl noch etwas dauern“, so Ehlers. Er nutzt überwiegend Natur für den Anbau. Das ermöglicht ihm, seinen Spargel zu moderaten Preisen anzubieten. „Der Spargel muss etwa zwölf Grad unten an der Wurzel haben. Momentan sind die Nächte noch zu kalt, wenn man keine dreilagige Folie benutzt“, so der Spargelbauer aus Ludwigsfelde. Auch mit Trockenheit hat Ehlers zu tun. „Es ist ein Grundproblem“, sagt er, „aber ich blicke wie jedes Jahr zuversichtlich auf die Saison.“

Spargel- und Erlebnishof Klaistow startet am Samstag

Optimistisch blickt auch Ernst-August Winkelmann vom Spargel- und Erlebnishof Klaistow auf die Saison: „Etwas Regen wäre sicherlich gut, aber dem Spargel, den wir jetzt ernten, tut die Trockenheit nichts mehr an.“ Am Samstag öffnet der Verkauf und das Restaurant mit frischen Spargelgerichten. In der zweiten Aprilwoche kann man dann auch an den Verkaufsständen frischen Spargel bekommen. Winkelmann, der jeden Tag Spargel isst, liebt ihn in allen Varianten. Am liebsten hat er ihn jedoch mit Kartoffeln und geschmolzener Butter.

Von Franziska von Werder