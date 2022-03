Luckenwalde/Wildau

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde „Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm mit Tom Holland und Mark Wahlberg läuft täglich um 17.45 (außer Montag) und 20.15 Uhr (außer Mittwoch), Freitag und Dienstag auch 15.30 Uhr. Der Waisenjunge Nathan Drake hat sich schon seit frühester Kindheit für Schatzsuche begeistert. Als er als junger Erwachsener auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft, wird aus den einstigen Tagträumen Realität. Gemeinsam wollen die beiden den riesigen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan bergen, der seit 500 Jahren irgendwo auf der Welt verborgen liegt.

Frösche in der Wüste? Keine Gute Idee, findet Phileas Frogg in „In 80 Tagen um die Welt“. Quelle: StudioCanal

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Kinderanimationsfilm ist Donnerstag, Samstag, Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr zu sehen.

„The Batman“

Der Actionfilm wird täglich um 16 und 19.30 Uhr gezeigt. Milliardär Bruce Wayne kämpft als rächender Vigilant Batman für eine bessere Welt in seiner Heimatstadt Gotham City. Doch es ist ein einsamer Kampf, den nur wenige Verbündete unterstützen. Denn Gotham ist ein Moloch, zerfressen von einem korrupten Netzwerk, in das fast alle Beamten der Stadt und auch die reichen Eliten involviert sind. Doch als ein mysteriöser Killer diese ins Visier nimmt und eine Reihe sadistischer und tückischer Anschläge verübt, sind Batmans Detektiv-Fähigkeiten gefragt. Die zahlreichen kryptischen Hinweise führen ihn immer tiefer in die Unterwelt, wo zwielichtige Figuren wie Selina Kyle alias Catwoman, Pinguin, Mafiaboss Carmine Falcone und der Riddler zu Hause sind. Doch die Spuren führen Batman auch zu ihm selbst und seiner Vergangenheit.

„Wunderschön“

Das Drama beschäftigt sich mit Geschichten von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen, Idealbildern und Persönlichkeiten. Der Film wird täglich um 20 Uhr gezeigt.

„Mord in St. Tropez“

Die französische Komödie läuft täglich um 18 Uhr. Der Milliardär Claude Tranchant und seine Frau Eliane geben ein großes Fest für die Reichen und Schönen in ihrer luxuriösen Villa. Nichts scheint die Feierlichkeiten verderben zu können, da wird das Cabrio von Claude und Eliane beschädigt. Claude sieht sich als Opfer eines versuchten Mordanschlags und will den besten Polizisten des Landes aus Paris einfliegen lassen. Doch aufgrund der Sommerferien ist nur der wenige Wochen vor dem Ruhestand stehende Kommissar Boulin verfügbar, der ebenso arrogant wie inkompetent ist und dem Übeltäter mit seinen ganz eigenen Methoden zu Leibe rückt.

Kirsten Stewart als Lady Di in dem Film „Spencer“. Quelle: DCM

„Spencer“

Das biografische Drama wird als Extra-Film am Montag um 17.45 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr gezeigt. Dezember 1991: In der Ehe zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales herrscht seit langem Eiszeit. Trotz der wilden Gerüchte über Affären und eine Scheidung wird für die Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem königlichen Landsitz Sandringham ein Frieden verhängt. Es wird gegessen und getrunken, geschossen und gejagt. Diana kennt das Spiel. Dieses Jahr wird es eine ganz andere Wendung nehmen.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der animierte Musicalfilm kann täglich um 15.30 Uhr geschaut werden (außer Samstag und Sonntag um 15.15 Uhr).

„Die Häschenschule 2“

Der Animationsfilm läuft als Preview am Sonntag um 15.30 Uhr.

Programm im Capitol Königs Wusterhausen

Odessa Young als Jane und Josh O'Connor als Paul in einer Szene des Films „Ein Festtag“. Quelle: TOBIS Film GmbH/dpa

„Ein Festtag“

Die poetische Verfilmung von Graham Swifts Bestseller-Roman ist Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr zu sehen, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr. Das Dienstmädchen Jane hat von ihrer Herrschaft, Mr. und Mrs. Nivens, zur Feier des Muttertages frei bekommen. Freudig radelt sie mit ihrem Fahrrad hinaus in die Frühlingssonne, um Paul, ihren Geliebten, endlich wiederzusehen. Dies soll ihre letzte Verabredung werden, denn Paul soll bald vor den Traualtar treten. Während Paul sich schließlich auf den Weg zu seiner Verlobungsfeier macht, streift Jane – beflügelt vom leidenschaftlichen Liebesakt – allein und nackt durch das riesige Herrenhaus, nicht ahnend, welch folgenschwere Wendung dieser besondere Tag noch für sie bereithält.

In „Noch einmal June“ lebte June nach einem Schlaganfall mit Demenz in einem Pflegeheim. Dann kommt auf einmal völlig überraschend wieder ein Zustand völliger Klarheit. June büxt aus dem Heim aus und muss feststellen, dass ihr Leben mittlerweile ziemlich aus den Fugen geraten ist. Quelle: Happy Entertainment

„Noch einmal, June“

Das Drama wird Donnerstag bis Samstag um 20 Uhr gespielt, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr. Als June Wilton nach einem Schlaganfall wieder zu sich kommt, ist sie nicht mehr die Alte. Denn eigentlich litt die Dame, die nun schon seit über fünf Jahren in einem Pflegeheim lebt, an Demenz. Nun jedoch ist vollkommen überraschend ein Zustand vollständiger geistiger Klarheit eingetreten. Ein Rückfall kann zu jeder Zeit drohen, doch June nutzt bei der ersten Gelegenheit ihre Chance, um aus dem Heim zu flüchten und in ihr altes Haus zurückzukehren – in dem inzwischen eine ihr völlig fremde Familie lebt. Das ist erst der Anfang einer turbulenten Odyssee.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

„Batman“

Der Actionfilm läuft täglich (außer Montag) um 16, 17, 19 und 20 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 15 Uhr, Samstag auch 22.45 Uhr, Samstag und Sonntag auch 11.15 Uhr. In der Originalversion ist der dreistündige Streifen am Sonntag um 19.30 Uhr zu sehen.

„BTS PTD on Stage – Seoul: Live Viewing“

Das Livekonzert der Band BTS wird am Samstag live übertragen – um 9.45 und 13.45 Uhr

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.05 Uhr gespielt, Samstag und Sonntag auch um 12 Uhr, Samstag auch 9.45 Uhr.

Szene aus dem Disneystreifen „Encanto“. Quelle: AP

„Encanto“

Der Disney-Streifen läuft Freitag bis Sonntag um 14.20 Uhr, Samstag und Sonntag auch um 11.30 Uhr.

„Häschenschule 2“

Der Animationsfilm kann am Sonntag um 14.30 Uhr geschaut werden.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Familien-Animationsfilm läuft in Wildau Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 16.15 Uhr, Freitag bis Sonntag um 14 Uhr, Samstag und Sonntag auch 11.50 Uhr, Samstag auch 9.45 Uhr.

„House of Gucci“

Das Drama mit Lady Gaga in der Hauptrolle kann Samstag und Sonntag um 11.15 Uhr geschaut werden.

„Jackass forever“

Die Chaotentruppe um Johnny Knoxville will wieder einmal beweisen, dass jeder Mensch mit dem Alter klüger wird und aus seinen Fehlern lernt – oder auch nicht. Der neueste Film der Kultshow „Jackass“ läuft täglich (außer Montag) um 17.45 und 20.45 Uhr, Samstag auch 23.20 Uhr.

Ralph Fiennes als Oxford in einer Szene des Films „The King's Man: The Beginning“. Quelle: DPA

„The King’s Man – The Beginning“

Der Spionagefilm wird am Samstag um 22.50 Uhr gespielt.

„Küss mich, Mistkerl“

Die romantische Komödie ist täglich (außer Montag) um 20.10 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.05 Uhr. Die ehrgeizige Lucy Hutton tritt gegen ihren kalten, effizienten Erzfeind Joshua Templeton um eine große Beförderung im Verlag an. Eingesperrt in einem gemeinsamen Büro, beginnt Lucy ein rücksichtsloses Spiel gegen Josh, eine Rivalität, die immer komplizierter wird, da sie sich immer mehr zu ihm hingezogen fühlt, nachdem eine unschuldige Fahrstuhlfahrt zu einer unangemessenen Beziehung am Arbeitsplatz führt. Ist es Liebe oder nur ein weiteres Spiel in ihrem nie endenden Streben nach dem Spitzenjob?

„Lauras Stern“

Der Kinderfilm wird am Samstag um 12.15 Uhr gespielt.

„Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“

Die amerikanische Liebeskomödie wird Donnerstag, Freitag, Dienstag und Mittwoch um 16.50 Uhr gezeigt.

„Matrix: Resurrections“

Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves läuft Donnerstag, Freitag, Dienstag und Mittwoch um 19.30 Uhr, Samstag um 22.50 Uhr.

MET: Strauss „Ariadne und Naxos“

Die Strauss-Oper wird am Samstag um 19 Uhr live aus der MET in New York übertragen.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Film mit Halle Berry kann täglich (außer Montag) um 20.15 Uhr geschaut werden, sowie – außer Samstag und Montag – auch 16.30 Uhr, Samstag auch 23.15 Uhr.

Die Fellfreunde der Paw Patrol haben einen wichtigen Auftrag. Quelle: DPA

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm ist am Samstag und Sonntag um 11.50 Uhr zu sehen, Samstag auch 9.45 Uhr.

„The Sadness“

Der Zombiestreifen läuft am Samstag um 23.20 Uhr.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm wird Freitag um 15 Uhr und Sonntag um 12 Uhr gezeigt.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm ist in 3D Freitag bis Sonntag um 14.20 Uhr zu sehen. In 2D kann der Film täglich (außer Montag) um 17.30 Uhr (Samstag: 16.45 Uhr) geschaut werden, Freitag bis Sonntag auch 14.35 Uhr, Samstag auch 9.50 Uhr, Sonntag auch 11.45 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft täglich (außer Montag) um 19.40 Uhr, Donnerstag, Dienstag und Mittwoch auch 16.40 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.15 und 16.30 Uhr, Samstag auch 23 Uhr.

Szene aus dem Horrorfilm „Scream 5“. Quelle: AP

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft am Samstag um 23.20 Uhr.

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans wird täglich (außer Montag) um 19.45 Uhr gezeigt. Hercule Poirot schließt sich einer bunt gemischten Reisegruppe an, die auf einem Dampfer den Nil bereist. Auf der Fahrt kommt es zum Mord an der schönen und reichen Linnet Doyle, doch die Hauptverdächtige – Jacqueline de Bellefort, der Linnet ihren Verlobten Simon Doyle weggeschnappt hat – hat zum Tatzeitpunkt ein Alibi. Poirot nimmt die Ermittlungen auf und muss unter den zahlreichen anderen Verdächtigen den Täter finden.

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm ist täglich (außer Montag) um 17.10 und 20.10 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Samstag und Sonntag auch 11.15 Uhr, Samstag auch 23 Uhr.

„Der Wolf und der Löwe“

Der Abenteuer-Familienfilm Film läuft am Sonntag um 16.45 Uhr. Die Musikstudentin Alma lebt auf einer abgelegenen, kanadischen Insel mitten in der Wildnis in einer kleinen Hütte. Sie wuchs dort auf und ist nach dem Tod ihres Großvaters dahin zurückgekehrt. Seit kurzem beherbergt sie den Wolfswelpen Mozart und den jungen Löwen Dreamer. Doch eines Tages werden die beiden jungen Tiere von einem Ranger verschleppt und voneinander getrennt. Alma setzt alle Hebel in Bewegung, die beiden ausfindig zu machen.

„Wunderschön“

Das deutsche Drama ist täglich (außer Montag) um 16.45 und 20 Uhr zu sehen, Sonntag auch 11.15 Uhr.

