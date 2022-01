Zossen

Es bleibt dabei. In diesem Winter dominiert grau und kühl. Daran ändert auch der Sonnenschein vom Donnerstag und heutigen Freitag nichts. Bis gestern Mittag gab es nur fünf bis sechs Sonnenstunden und das innerhalb von sieben Tagen. Das ist wirklich nicht der Rede wert. Da am Donnerstag bereits zwei Drittel des Monats vorüber waren, sehen die bislang erreichten 35 Prozent des Monatssoll recht bescheiden aus. Hochgerechnet auf den Monat reicht das dann eben nur für etwas mehr als die Hälfte des aktuellen Klimamittels. Geregnet hat es an den vergangenen sieben Tagen auch nur sehr sparsam. In unserer Region fielen nur zwischen fünf und sechs Millimeter pro Quadratmeter. Auch hier gibt es einigen Rückstand auf das Monatsmittel. Dieser Rückstand fällt aber nicht ganz so groß aus, wie beim Sonnenschein. Aktuell sind es derzeit 45 Prozent des Mittels.

Montag war der wärmste Tag der Woche

Mindestens drei Frosttage fanden an den zurückliegenden Tagen Eingang in die Statistik. Am Sonntag, am Dienstag und am Mittwoch gab es am Morgen Frost. Am kältesten war es am Sonntagmorgen in Baruth mit minus drei Grad. Der Montag war der wärmste Tag der Woche. Der höchste Wert wurde dabei mit 6,4 Grad in Luckenwalde gemessen.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die milden Temperaturen schlagen sich auch im Monatsmittel nieder. Bislang ist der Monat 2,7 Grad zu warm. So wie es aussieht, wird der Temperaturüberschuss in der letzten Januardekade eher anwachsen als abschmelzen. In dieser Woche spielte auch der Wind eine größere Rolle. Vor allem am Montag wurden wir ordentlich durchgerüttelt. In Luckenwalde und in Baruth wurden rund 72 km/h in der Spitze gemessen. Wobei die Kreisstadt mit wenigen Hundertsteln die Nase vorn an. Diese Windgeschwindigkeit entspricht der Stärke 8 und das ist schon recht ordentlich.

Auf Wind folgt Regen oder Schnee

Wie schon angekündigt, wird der Januar seine Linie im Wesentlichen auch in der nächsten Woche fortsetzen. Der heutige Freitag wird noch einmal sehr freundlich. Bei schwachem bis mäßigen Westwind erwarten uns nur null bis zwei Grad. Am Abend ziehen dann Wolken auf und es beginnt zu regen. Anfangs kann auch etwas Schnee fallen. Da aber im Laufe der Nacht die Temperaturen auf null bis vier Grad ansteigen, ist das schnell Geschichte. Am Sonnabend kehrt dann das alte Wettermuster zurück. Es ist meist bedeckt und es gibt Sprühregen. Wenigstens weht der Wind nur schwach. Mit zwei bis fünf Grad wird es noch etwas wärmer. In der Nacht zum Sonntag setzt sich dieses Wetter nahtlos fort. Viele Wolken, Sprühregen, kaum Wind. Die Temperaturen ändern sich in der Nacht ebenfalls nicht. Das Wetter am Sonntag ist dann auch keine Überraschung mehr. Es ist bedeckt und es gibt gelegentlich Regen oder Sprühregen. Es bleibt schwach windig. Mit fünf bis sechs Grad bleibt es mild.

In der nächsten Woche bleibt es ebenfalls mild. Sonne gibt es wenig, aber auch Regen nur in geringen Mengen. In der zweiten Wochenhälfte fasern die Temperaturkurven dann etwas auseinander. Eigentlich will aber nur ein Wettermodell auf Winterwetter umschwenken, steht damit aber sehr einsam da. Alle anderen bewegen sich bei Höchstwerten zwischen vier und acht Grad. Selbst wenn wir noch etwas weiter in die Zukunft schauen, von Winterwetter ist weit und breit nichts zu sehen.

Die ersten Frühlingsboten zeigen sich bereits

Damit trifft auch eine Bauernregel für den Donnerstag nicht zu: An Fabian und Sebastian fängt der rechte Winter an. Davon ist nichts zu sehen. Im Gegenteil, die ersten Frühlingsboten zeigen sich. Die ersten Schneeglöckchen blühen bereits und die Krokusse machen sich bereit, ihnen in Kürze zu folgen. Eine Bauernregel für Samstag läutet bereits das Ende des Winters ein: Beim heiligen Vincentius gibt’s neuen Frost oder Winterschluss. Frost gibt es nicht, aber ist das wirklich schon das Ende des Winters? Vielleicht, denn auch eine Bauernregel für den Dienstag sieht das so: Pauli Bekehr – kein Winter mehr.

MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: Privat

Widerspruch gibt es vom Hundertjährigen Kalender. Geht es nach ihm, dann sind wir mitten in einer hochwinterlichen Phase. Auf grimmige Kälte am Donnerstag, folgen Freitag und Samstag Wind und Schnee. Am Sonntag und Montag wäre es hell und sehr kalt und am Dienstag und Mittwoch würde ganz große Kälte folgen. Davon ist ja nun wirklich nichts zu sehen.

Von Karl-Heinz Krebs