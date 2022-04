Region

Die fahrbare Geschäftsstelle der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) wird bis Freitag, dem 20. Mai 2022, nicht unterwegs sein können, wie es am Freitag in einer Mitteilung heißt. Der Sparkassenbus ist ein fester Bestandteil der Versorgung der Kunden mit Finanzdienstleistungen in den ländlichen Regionen des MBS-Geschäftsgebiets.

Krankheits- und urlaubsbedingt können daher die Haltepunkte im Landkreis Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming nicht angefahren werden, heißt es weiter. Ab Montag, dem 23. Mai, soll der Sparkassenbus voraussichtlich wieder regulär verkehren können. Schon in dieser Woche konnte das Dienstleistungsmobil nicht touren. Die Sparkasse bittet um Verständnis.

Von MAZonline