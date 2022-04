Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Das Wetter am langen Osterwochenende wird insgesamt recht freundlich ausfallen, nur die Temperaturen könnten gerne etwas höher liegen. Heute ist es meist stark bewölkt und ab dem Mittag zieht von Nordwesten Regen heran. Es weht lediglich ein schwacher Wind und die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad. In der Nacht ist es meist stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Mit 7 bis 9 Grad bleibt es recht mild. Morgen ist es dann wechselnd, oft stark bewölkt und es kann hier und da etwas regnen. Der Wind weht mäßig aus nördlichen Richtungen und kann am Nachmittag auch böig sein. Mit 8 bis 12 Grad ist es deutlich kühler als heute. In der Nacht zum Sonnabend klart es zunehmend auf, auch der Wind lässt allmählich nach. Am Morgen erwarten wir 0 bis 3 Grad, verbreitet gibt es Bodenfrost. Am Karsonnabend wird die Sonne häufig scheinen. Nur gelegentlich zeigen sich ein paar Quellwolken. Bei nur schwachem Wind bleibt es niederschlagsfrei. Mit 11 bis 12 Grad bleibt es kühl. Die Nacht zum Sonntag ist sternenklar. Die Temperaturen sinken auf 0 bis – 2 Grad. Am Boden ist es deutlich kälter. Dort liegen die Werte bei bis zu -6 Grad.

TF und LDS: So wird der Ostersonntag

um Ostereiersuchen am Sonntag wird es dann sehr sonnig und die Temperaturen steigen etwas an. Erwartet werden 13 bis 14 Grad. In der Nacht zum Montag erwarten uns Temperaturen um die 0 Grad und erneut verbreiteter Bodenfrost. Der Montag beginnt sonnig, später zeigen sich vermehrt Wolken. Mit 14 bis 15 Grad wird es noch etwas wärmer.

Im weiteren Verlauf der Woche pendeln die Temperaturen um die 10 Grad herum. Erst zum Wochenende wird es wieder etwas wärmer, wahrscheinlich aber auch unbeständiger.

Der März war so sonnig, dass der April ihn nicht mehr einholen kann

Viel Sonne, etwa Regen und insgesamt nur verhaltene Temperaturen prägten die vergangene Woche. Die Höchsttemperaturen lagen meist zwischen 10 und 13 Grad. Erst am Dienstag wurde es deutlich wärmer und gestern sollten

die 20 Grad erreicht werden. Mit den steigenden Tagestemperaturen gingen die Nachttemperaturen in den Keller. Bestensee meldete am Dienstagmorgen mit 2, Grad den kältesten Wert. Frost gab es an diesem Morgen aber auch in Luckenwalde und in Baruth. Damit ist der April nach elf Tagen um 4,2 Grad zu kalt. Der März war ja ebenfalls mit einem deutlichen Minus im Vergleich zum langjährigen Mittel gestartet, um ganz am Ende doch noch ins Plus zu drehen. Mal sehen, was da der April macht. Sonne gab es erneut reichlich. In Bestensee waren es 39, in Baruth 42 und in Luckenwalde 46 Sonnenstunden. Mit rund 22 Prozent des langjährigen Mittels hängt der April dem Soll schon ein ganzes Stück hinterher. Die März-Zahlen von rund 190 Prozent sind schon jetzt unerreichbar. Geregnet hat es an den vergangenen Tagen ebenfalls. Alle drei Stationen melden einheitlich 9 mm/m² Niederschlag. Damit haben wir fast 80 Prozent des Monatssolls erreicht und werden uns heute und morgen dicht an die 100 Prozent heranpirschen. Der April wird also ganz anders und vor allem unbeständiger verlaufen als der März. Das ist er auch seinem Ruf schuldig.

Was Bauernregeln und Hundertjähriger Kalender sagen

Diesen Ruf untermauern auch die Bauernregeln. Für den Mittwoch heißt es da: „So wie Martin es will, so zeigt sich dann der ganze April.“ Der Tag war zwar sehr freundlich und warm, brachte dann aber in der Nacht den Umschwung zu kühlerem und nassem Wetter. Am 9. und 10. April wurden auch in unserer Region vereinzelt Blitze registriert. Auch die sollen für ein anhalten der Kälte sorgen: Gewitter vorm Georgiustag (23. April), folgt gewiss noch Kälte nach. Tatsächlich zeigt sich in den Wettermodellen bislang kein Trend zu einem Frühlingsdurchbruch. Die Temperaturkurve zeigt zwar langsam nach oben, aber das ist zu dieser Zeit auch völlig normal. Für den nächsten Sonntag reicht die Spanne der möglichen Höchsttemperaturen von 8 bis zu 23 Grad. Das Rennen ist also noch völlig offen.

Bleibt noch der Blick auf den hundertjährigen Kalender. Er hat bis zum Donnerstag „viel Regenwetter mit Donner“ im Programm und liegt damit völlig daneben.

Von Karl-Heinz Krebs