Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Corona schafft nicht nur gesundheitliche Probleme. Die Zahl der Testkits geht längst in astronomische Höhen. „Das ist gar nicht so sehr unser Problem“, sagt Holger Riesner, Verbandsvorsitzender des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV) in Ludwigsfelde gegenüber der MAZ. „Viel mehr Sorgen bereiten uns generell die Abfälle aus Haushalten, die in Quarantäne sind.“

SBAZV: Corona-Abfall soll in die Restmüll-Tonne

Die Bekämpfung des Corona-Virus ist gleich zu Beginn der Pandemie in der Abfallentsorgung angekommen. Für private Haushalte gilt deshalb bei Corona-Verdacht: Alle Abfälle, die mit dem Virus kontaminiert sein könnten, sollten über die schwarz-graue Restmüll-Tonne entsorgt werden.

„Das gilt auch für Verpackungsabfälle, die sonst im gelben Sack oder der gelben Tonne landen“, so der Verbandsvorsteher. Auch Altpapier und Biomüll sind – sobald sie mit Corona-Viren belastet sein könnten – über die Restmülltonne zu entsorgen. Und natürlich die Masken, die überall zahlreich auf dem Boden landen.

Müllwerker sollen nur die Tonne, nicht den Müll anfassen

Die Müllwerker seien seit Beginn der Pandemie angehalten, die Restmülltonne komplett über die technische Vorrichtung an den Fahrzeugen zu entleeren und nach Möglichkeit nichts außer der Tonne selbst anzufassen. Für den Fall, dass es sich nicht ganz vermeiden lässt, haben sie Desinfektionsmittel und Wasservorräte an Bord des Lkw.

Abfälle von Corona-betroffenen Haushalten sind sämtlich in möglichst reißfeste Abfallsäcke zu verpacken und zuzubinden. „Bitte auch keine einzelnen Papiertaschentücher in die Restmülltonne“, fügt Riesner hinzu.

Spitze oder scharfe Gegenstände sollten ebenfalls in schnittfeste Einwegverpackungen in die Restmülltonne. Schon gar nicht sollen Säcke oder loses Abfallgut neben die Mülltonnen gestellt werden.

Recyclinghof des SBAZV in Niederlehme. Quelle: Gerlinde Irmscher

Trennung nicht gewollt

Und das Testkit, ein Mix aus Pappe und Papier, einer chemischen Lösung und Kunststoff? „Das werfen Sie bitte, wie auf der Verpackung angegeben, komplett in die Restmülltonne“, so Riesner. Nach einer Vorbehandlung im Tiefbunker des Recyclingunternehmens wird das alles komplett verbrannt. Eine Trennung der Materialien ist nicht gewollt.

Teststellen, die im größeren Maßstab mit Corona-Tests umgehen, sind per Richtlinie zu einer besonderen Behandlung der Abfälle angehalten. So berichtet eine Mitarbeiterin der Adler-Apotheke in Blankenfelde-Mahlow: „Wir verpacken verbrauchte Testmaterialien in spezielle Medi-Boxen und versiegeln sie. Um mögliche Keime abzutöten, behandeln wir die noch mit Alkohol.“

SBAZV bittet darum, Abfallvolumen zu verringern

Für Abfallverwerter wie den SBAZV ist es wichtig, dass die Verbraucher während der Pandemie auf Abfallvermeidung und die richtige Abfalltrennung achten. Es sei besonders wichtig, das Abfallvolumen zu verringern, indem Verpackungen vor dem Wegwerfen zusammengefaltet werden. Sämtliche Hygieneabfälle sollten immer in die Restmülltonne.

Nicht vom Coronavirus betroffene Haushalte sollten ihren Müll noch strikter als bisher trennen, um die Kapazitäten in den Abfallentsorgungsanlagen nicht unnötig zu belasten. Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Brandenburg hat einen Flyer zur Abfallentsorgung in Corona-Zeiten herausgegeben. Diesen kann man uch über die Internetseite des SBAZV herunterladen kann.

Von Udo Böhlefeld